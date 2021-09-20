Появилась информация о пострадавших в вузе Перми: есть раненые в тяжелом состоянии

Некоторые пострадавшие получили травмы, когда выпрыгивали из окон вуза

По официальным данным жертвами стрельбы в Пермском университете стали 8 человек, а еще 24 получили ранения различной степени тяжести. Стало известно, что семерым из них понадобилась срочная госпитализация.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Так, семеро человек, в их числе и студенты, были госпитализированы медиками "скорой". Один из них находится в тяжелом состоянии, состояние еще шестерых оценивается как средней тяжести.

Власти Пермского края пообещали оказать всем пострадавшим в трагедии необходимую помощь.

В Минздраве региона рассказали, что на место происшествия сначала работали девять бригад скорой помощи, затем туда отправили еще несколько "скорых".

Медики говорят, что ранения у пострадавших разные, потому что ребята выпрыгивали из окон и таким образом также травмировались.

Также известно, что в Пермь из Москвы отправили самолет с медицинским оборудованием.

Тем временем в сети появился предварительный список пострадавших и жертв стрельбы.

Ранее "Телеграф" сообщал, кого первым ранил и убил 18-летний Тимур Бекмансуров из турецкого дробовика.