Появилась информация о пострадавших в вузе Перми: есть раненые в тяжелом состоянии
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Некоторые пострадавшие получили травмы, когда выпрыгивали из окон вуза
По официальным данным жертвами стрельбы в Пермском университете стали 8 человек, а еще 24 получили ранения различной степени тяжести. Стало известно, что семерым из них понадобилась срочная госпитализация.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные Минздрава РФ.
Так, семеро человек, в их числе и студенты, были госпитализированы медиками "скорой". Один из них находится в тяжелом состоянии, состояние еще шестерых оценивается как средней тяжести.
Власти Пермского края пообещали оказать всем пострадавшим в трагедии необходимую помощь.
В Минздраве региона рассказали, что на место происшествия сначала работали девять бригад скорой помощи, затем туда отправили еще несколько "скорых".
Медики говорят, что ранения у пострадавших разные, потому что ребята выпрыгивали из окон и таким образом также травмировались.
Также известно, что в Пермь из Москвы отправили самолет с медицинским оборудованием.
Тем временем в сети появился предварительный список пострадавших и жертв стрельбы.
Ранее "Телеграф" сообщал, кого первым ранил и убил 18-летний Тимур Бекмансуров из турецкого дробовика.
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