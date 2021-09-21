Лекция - превыше всего: один из преподавателей продолжал учить студентов во время расстрела в Перми

Преподаватель не отпускал студентов во время стрельбы под предлогом, что ему об этом сказан декан

Во время расстрела студентов 18-летним Тимуром Бекмансуровым в Пермском университете, один из преподавателей отказался прерывать лекцию. Свое поведение мужчина объяснил тем, что информация о стрельбе не была официальной.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, публикуя скриншоты переписки студентов Пермского вуза.

Сообщается, что после начала стрельбы в аудиторию забежала мать одного из учащихся и сообщила об опасности. В ответ на это преподаватель русского языка — Олег Сыромятников — отчитал женщину.

Более того, когда студенты просили забаррикадировать дверь в аудиторию, преподаватель заявил: "Учебный процесс важнее развлекушек с баррикадами". И дальше продолжил вести лекцию.

Также студенты говорят, что Сыромятникову якобы позвонил декан университета и попросил продолжать лекцию. А тот факт, что студенты писали лекцию, сидя под партами, он счел забавным.

"Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более, пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Смешно наблюдать, как студенты, сидя на полу под партой, пытаются писать конспект", — рассказал профессор.

Как ни странно, но руководство Пермского университета преподавателя поддержало, заявив, что лекция — это тоже важно, чтобы не подвергаться панике.

Студенты Пермского университета, где была стрельба, пожаловались на преподавателя, который продолжал вести пару

Ранее "Телеграф" сообщал, что в российской Перми в понедельник, 20 сентября, 18-летний Тимур Бекмансуров пришел с дробовиком в местный университет и открыл огонь по студентам и другим людям, находившимся в здании. Погибли 6 человек, а пострадали 28.

Позже в сети появились фотографии жертв стрелка из Перми — 5-ро погибших были студентами вуза.