Укр

Лекция - превыше всего: один из преподавателей продолжал учить студентов во время расстрела в Перми

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
21
В Пермском вузе во время стрельбы преподаватель отказывался прерывать лекцию Новость обновлена 21 сентября 2021, 10:53
В Пермском вузе во время стрельбы преподаватель отказывался прерывать лекцию

Преподаватель не отпускал студентов во время стрельбы под предлогом, что ему об этом сказан декан

Во время расстрела студентов 18-летним Тимуром Бекмансуровым в Пермском университете, один из преподавателей отказался прерывать лекцию. Свое поведение мужчина объяснил тем, что информация о стрельбе не была официальной.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, публикуя скриншоты переписки студентов Пермского вуза.

Сообщается, что после начала стрельбы в аудиторию забежала мать одного из учащихся и сообщила об опасности. В ответ на это преподаватель русского языка — Олег Сыромятников — отчитал женщину.

Более того, когда студенты просили забаррикадировать дверь в аудиторию, преподаватель заявил: "Учебный процесс важнее развлекушек с баррикадами". И дальше продолжил вести лекцию.

Также студенты говорят, что Сыромятникову якобы позвонил декан университета и попросил продолжать лекцию. А тот факт, что студенты писали лекцию, сидя под партами, он счел забавным.

"Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более, пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Смешно наблюдать, как студенты, сидя на полу под партой, пытаются писать конспект", — рассказал профессор.

Как ни странно, но руководство Пермского университета преподавателя поддержало, заявив, что лекция — это тоже важно, чтобы не подвергаться панике.

Студенты Пермского университета, где была стрельба, пожаловались на преподавателя, который продолжал вести пару
Студенты Пермского университета, где была стрельба, пожаловались на преподавателя, который продолжал вести пару

Ранее "Телеграф" сообщал, что в российской Перми в понедельник, 20 сентября, 18-летний Тимур Бекмансуров пришел с дробовиком в местный университет и открыл огонь по студентам и другим людям, находившимся в здании. Погибли 6 человек, а пострадали 28.

Позже в сети появились фотографии жертв стрелка из Перми — 5-ро погибших были студентами вуза.

Теги:
#Россия #Жертвы #Стрельба #Университет #Пострадавшие #Пермь
Федор Крашенинников. Фото: facebook.com/fyodor.krasheninikov
Интервью
"У Путина есть только одна идеология – сохранение власти": российский оппозиционер
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Федор Крашенинников. Фото: facebook.com/fyodor.krasheninikov
"У Путина есть только одна идеология – сохранение власти": российский оппозиционер
Дата публикации
Категория
Карантин в Украине усилят с 23 сентября
"Желтая" зона откладывается: в Минздраве рассказали, когда карантин в Украине усилят
Дата публикации
Категория
Пермский стрелок перед массовой расправой в вузе
Убил юных студентов и известного врача: появились фото всех жертв пермского стрелка
Дата публикации
Категория
Сергей Ионушас
У Зеленского нашли замену Монастырскому
Дата публикации
Категория
Александр Усик
Прогноз на бой Усик - Джошуа: все может завершиться одним ударом