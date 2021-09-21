Укр

Жертв может стать больше: что известно о раненых пермским стрелком студентах

Автор
Елена Волкова
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В университете в момент атаки находилось 3000 человек, которые прятались и выпрыгивали из окон Новость обновлена 21 сентября 2021, 15:08
В университете в момент атаки находилось 3000 человек, которые прятались и выпрыгивали из окон

В России борются за жизнь семерых студентов, четверо — в коме на ИВЛ

Спустя день после трагедии в Пермском университете, куда ворвался 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров с ружьем, количество жертв может увеличиться.

Как сообщили в Минздраве РФ, в Москву спецбортом переправили 7 студентов, состояние которых очень тяжелое. Четверо из них находятся на ИВЛ, и медики не делают никаких прогнозов.

Кроме того, еще 12 человек с ранениями различной степени тяжести остаются в больнице Перми. С ними работают и психологи.

Тем временем сам стрелок также пребывает на искусственной вентиляции легких в коме. У него прострелены внутренние органы и конечности. Медики сделали уже две операции и переливание крови и говорят, что стабилизировать критическое состояние Бекмансурова пока не удается.

Напомним, стрельба в Пермском университете произошла 20 сентября. Бекмансуров хладнокровно расстрелял 32 человек, 6 из которых погибли. Момент массового расстрела в холле вуза попал на видео, однако слабонервным и лицам до 18 лет смотреть его не стоит!

Ранее мы показывали момент ликвидации пермского стрелка, который попал на видео.

Также напомним, что "Телеграф" сообщал, кого первым ранил и убил 18-летний Тимур Бекмансуров из турецкого дробовика.

Кроме того, мы писали, что в сети появилось письмо стрелка, в котором он заявил, что данная атака не является терактом.

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