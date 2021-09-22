Присылал своей девушке видео с отрезанием голов: вскрылись новые подробности о пермском стрелке

Экс-возлюбленная стрелка пряталась в аудитории во время шутинга и не верила в то, что людей убил Бекмансуров

В сети появились выдержки из допроса бывшей девушки Тимура Бекмансурова, который 20 сентября ворвался в Пермский университет (РФ) и расстрелял десятки человек, 6 из которых погибли.

Слова экс-возлюбленной стрелка цитирует российский Телеграмм-канал.

Оказывается, во время стрельбы бывшая девушка Бекмансурова находилась в том же корпусе и забаррикадировалась вместе с другими студентами в аудитории. В то, что шутинг устроил ее бывший парень, с которым она периодически встречалась с 7 класса, ей было сложно поверить.

Серьезные отношения, по словам студентки, с Бекмансуровым начались в 10 классе и продлились более года. Она говорит, что Тимур не был агрессивным, не жадничал и проявлял нежные чувства к ней, хотя интим его якобы не интересовал.

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Впрочем, было в этих отношениях и нечто странное. Так, девушку удивило то, что Бекмансуров не осуждал "казанского" стрелка за убийства студентов (11 мая Ильназ Галявиев расстрелял 9 человек), но раскритиковал его, что тот не выполнил "план по жертвам".

"Для меня это был шок, но Бекмансуров постоянно отшучивался, что это прикольно, — говорит его бывшая девушка - Пару раз он присылал мне видео, как стреляют из оружия по людям, в группы людей, как отрезают головы. Мне это было неприятно, и я ему это высказывала, но Тимур говорил, что это нормально".

Вспоминает жительница Перми и то, что стрелок плохо отзывался о человечестве в целом: дескать, люди "прогнили", осуждая однополые отношения и мигрантов.

В последнее время, вспоминает рассказчица, у Тимура часто болела голова и он слышал "звон", от чего пил какие-то лекарства.

Когда Бекмансуров получал лицензию на оружие, он еще встречался с девушкой. Она говорит, что у него были проблемы с психиатром, и он был вынужден пойти на платный прием и пройти множество тестов. Но вскоре пара рассталась по обоюдному согласию: девушка не видела агрессии, но считала Бекмансурова скучным.

Отметим, что, по состоянию на 22 сентября, количество пострадавших в Перми увеличилось до 42 человек (включая стрелка, который в коме), 7 из них находятся в тяжелом состоянии в Москве. 6 человек получили ранения, несовместимые с жизнью.

Момент массового расстрела в холле вуза попал на видео, однако слабонервным и лицам до 18 лет смотреть его не стоит!

Ранее мы показывали момент ликвидации пермского стрелка, который попал на видео.

Также напомним, что "Телеграф" сообщал, кого первым ранил и убил 18-летний Тимур Бекмансуров из турецкого дробовика.

Кроме того, мы писали, что в сети появилось письмо стрелка, в котором он заявил, что данная атака не является терактом.