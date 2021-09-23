Никто не выжил: появились фото с места крушения самолета в РФ
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Самолет с погибшими находится в 13 км от поселка Корфовский на высоте примерно 600 м.
В результате крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае, обломки которого нашли утром, 23 сентября, погибли шесть членов экипажа.
Об этом сообщил губернатор края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
Погибшие люди были частью команды по проверке наземных средств связи и радиолокационного оборудования Хабаровского края. Самолет, на котором они находились, исчез 22 сентября недалеко от горнолыжной базы "Спартак", примерно в 40 км от Хабаровска.
На поиски пропавшего самолета отправились вертолет, воздушное судно и два десятка единиц наземной техники. Обнаружить обломки самолета удалось благодаря вертолёту. Они находились на территории Большехехцирского заповедника в труднодоступном месте, поэтому на помощь членам экипажа отправились пешие отряды и спасатели на квадроциклах. Однако никому из шести человек не удалось выжить в результате аварии.
Самолет с погибшими находится в 13 км от поселка Корфовский на высоте примерно 600 м.
Сейчас комиссия Межгосударственного авиационного комитета занимается расследованием обстоятельств трагедии, повлекшей смерть людей.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 12 сентября в Иркутской области РФ разбился пассажирский самолет L-410, на борту которого находились 16 человек — четверо из них погибли.
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