Укр

Никто не выжил: появились фото с места крушения самолета в РФ

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Транспорт эксплуатировался с 1979 года. Новость обновлена 23 сентября 2021, 13:03
Транспорт эксплуатировался с 1979 года.

Самолет с погибшими находится в 13 км от поселка Корфовский на высоте примерно 600 м.

В результате крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае, обломки которого нашли утром, 23 сентября, погибли шесть членов экипажа.

Об этом сообщил губернатор края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Погибшие люди были частью команды по проверке наземных средств связи и радиолокационного оборудования Хабаровского края. Самолет, на котором они находились, исчез 22 сентября недалеко от горнолыжной базы "Спартак", примерно в 40 км от Хабаровска.

Самолет принадлежал компании "Летные проверки и системы"
Самолет принадлежал компании "Летные проверки и системы"

На поиски пропавшего самолета отправились вертолет, воздушное судно и два десятка единиц наземной техники. Обнаружить обломки самолета удалось благодаря вертолёту. Они находились на территории Большехехцирского заповедника в труднодоступном месте, поэтому на помощь членам экипажа отправились пешие отряды и спасатели на квадроциклах. Однако никому из шести человек не удалось выжить в результате аварии.

Место крушения самолета Ан-26 в России
Место крушения самолета Ан-26 в России

Самолет с погибшими находится в 13 км от поселка Корфовский на высоте примерно 600 м.

Сейчас комиссия Межгосударственного авиационного комитета занимается расследованием обстоятельств трагедии, повлекшей смерть людей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 12 сентября в Иркутской области РФ разбился пассажирский самолет L-410, на борту которого находились 16 человек — четверо из них погибли.

Теги:
#Россия #Самолеты #Погибшие #Авиакатастрофы
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