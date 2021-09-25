В Сочи потоп: улицы превратились в бурные грязные реки (видео)

Дожди в Сочи прогнозируют на неделю вперед.

Город Сочи в России вновь подвергся удару стихии. В Краснодарском крае начались дожди, которые не обошли курорт стороной. Температура воздуха колеблется в пределах 10-14 градусов, а на улицы за час выпали около 40 мм осадков.

Видео с разгулом стихии публикуют в соцсетях.

Из-за непогоды до воскресенья закрыли местные пляжи, а также отменили некоторый гоночные мероприятия "Формулы".

Улучшения погоды в ближайшие дни не предвидится.

В Сочи в эти дни должны были состояться тренировки гонщиков "Формулы-1" и заезд "Формулы-2". Но автодром залило водой и мероприятия отменены на неопределенный срок.

Персонал экстренно пытается убрать все оборудование в защищенное место.

На затопленном участке дороги из Джубги в Сочи движение удалось восстановить, как только дождь немного поутих. Проезд затруднен в районе курортного поселка Лоо под Сочи из-за высокого уровня воды.

Ранее "Телеграф" писал, что Испанию накрыло масштабным наводнением. Потоки воды были такой силы, что сталкивали и смывали автомобили.