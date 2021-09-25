Укр

В Москве одетый в женскую одежду мужчина набросился с топором на посетителей супермаркета (видео)

Автор
Геннадий Лубенец
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Место нападения мужчины с топором.
Место нападения мужчины с топором.

Виной всему стала обычная тележка.

В столице России Москве одетый в женскую одежду мужчина не поделил тележку с посетителями магазина и набросился на них с топором.

Информацией о происшествии поделились местные телеграм-каналы.

По данным LiveCorr происшествие случилось в супермаркете "Магнит" на улице Каргопольской. Предварительно установлено, что у 48-летнего Дмитрия Соренкова, который представляется Дианой, возник конфликт с другой покупательницей из-за тележки. В ходе перепалки он получил порцию оскорблений за свой внешний вид, после чего достал топорик из сумки и напал на женщину и еще одного мужчину.

Пострадавшие были доставлены в больницу врачами "скорой". Соренкова же задержали полицейские.

Дмитрий "Диана" Соренков
Дмитрий "Диана" Соренков

Видео самого нападения тоже появилось в сети, однако из-за присутствующих на нем кадров жестокости "Телеграф" публиковать его не станет. Впрочем, желающие могут посмотреть его по ссылке.

Как сообщалось ранее, в Башкортостане (Россия) местные жители испугались "облучения" от 5G вышки и снесли ее.

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#Москва #Россия #Нападение
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