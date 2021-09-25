В Москве одетый в женскую одежду мужчина набросился с топором на посетителей супермаркета (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 49
Виной всему стала обычная тележка.
В столице России Москве одетый в женскую одежду мужчина не поделил тележку с посетителями магазина и набросился на них с топором.
Информацией о происшествии поделились местные телеграм-каналы.
По данным LiveCorr происшествие случилось в супермаркете "Магнит" на улице Каргопольской. Предварительно установлено, что у 48-летнего Дмитрия Соренкова, который представляется Дианой, возник конфликт с другой покупательницей из-за тележки. В ходе перепалки он получил порцию оскорблений за свой внешний вид, после чего достал топорик из сумки и напал на женщину и еще одного мужчину.
Пострадавшие были доставлены в больницу врачами "скорой". Соренкова же задержали полицейские.
Видео самого нападения тоже появилось в сети, однако из-за присутствующих на нем кадров жестокости "Телеграф" публиковать его не станет. Впрочем, желающие могут посмотреть его по ссылке.
Как сообщалось ранее, в Башкортостане (Россия) местные жители испугались "облучения" от 5G вышки и снесли ее.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-