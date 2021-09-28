Пешеходный переход рухнул прямо на трассу в России, двое водителей погибли на месте (видео)

Причиной трагедии могла стать невнимательность одного из погибших водителей.

Возле поселка Кукуштана в Пермском крае РФ надземный железный пешеходный переход упал на машины и раздавил двух водителей.

Об этом сообщает МЧС РФ по региону.

Трагедия произошла в ночь на вторник, около половины третьего утра по киевскому времени на трассе из Перми в Екатеринбург. Один из погибших водителей, предварительно, не опустил кузов грузовика — самосвала "МАН" и он зацепил и "сорвал" пешеходный переход над дорогой.

Конструкция упала на него и "Газель", которая ехала на встречной полосе. Водитель второй машины также скончался на месте от травм.

Видео последствий обрушения опубликовал Телеграм-канал SHOT.

Трассу "Пермь — Екатеринбург" закрыли для ликвидации последствий обрушения, на месте работают спасатели. Организовали объезд через прилегающие деревни Кукуштан и Платошино.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате землетрясения на Крите погиб местный рабочий, занимавшийся реконструкцией старинной церкви. Часть людей отселили в палаточный городок из-за угрозы обрушения зданий. Сообщается про 20 пострадавших.