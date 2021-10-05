Укр

В Белом море затонул прогулочный корабль: трое людей могли не выбраться из холодной воды (фото)

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Шторм в Белом море такой силы, что спасательным кораблям пришлось вернуться на берег Новость обновлена 05 октября 2021, 16:58
Шторм в Белом море такой силы, что спасательным кораблям пришлось вернуться на берег

Близ спасательной лодки никого не оказалось — судьба троих человек остается неизвестной

В России на берегу Белого моря нашли первых двух из пяти пассажиров корабля "Фаворит", который попал в шторм и затонул в Мурманской области.

По информации местных Телеграмм-каналов, спасатели нашли парня и девушку. Они живы, но переохладились в воде температурой +7 градусов. По предварительной информации, состояние парня удовлетворительное, а девушку в полуобморочном состоянии увезла скорая в местную больницу.

На берегу также обнаружили перевернутую лодку, однако людей поблизости пока не нашли.

На берегу в Мурманской области нашли спасательную лодку, но рядом выживших не было
На берегу в Мурманской области нашли спасательную лодку, но рядом выживших не было

Поиск еще троих человек, которые были на корабле, продолжается. Местность осматривают с вертолета, так как зайти в воду невозможно из-за сильного шторма и ураганного ветра.

Напомним, в море разыгралась непогода и капитан корабля позвонил спасателям и сообщил, что судно терпит крушение: мол, под воду уже ушло машинное отделение, а на борту находится 5 человек. Судьба троих пока остается неизвестной.

Напомним, в результате крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае, обломки которого нашли 23 сентября, погибли шесть членов экипажа.

Теги:
#Кораблекрушение #Корабль #Белое море #Выжившие
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