В Белом море затонул прогулочный корабль: трое людей могли не выбраться из холодной воды (фото)
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Близ спасательной лодки никого не оказалось — судьба троих человек остается неизвестной
В России на берегу Белого моря нашли первых двух из пяти пассажиров корабля "Фаворит", который попал в шторм и затонул в Мурманской области.
По информации местных Телеграмм-каналов, спасатели нашли парня и девушку. Они живы, но переохладились в воде температурой +7 градусов. По предварительной информации, состояние парня удовлетворительное, а девушку в полуобморочном состоянии увезла скорая в местную больницу.
На берегу также обнаружили перевернутую лодку, однако людей поблизости пока не нашли.
Поиск еще троих человек, которые были на корабле, продолжается. Местность осматривают с вертолета, так как зайти в воду невозможно из-за сильного шторма и ураганного ветра.
Напомним, в море разыгралась непогода и капитан корабля позвонил спасателям и сообщил, что судно терпит крушение: мол, под воду уже ушло машинное отделение, а на борту находится 5 человек. Судьба троих пока остается неизвестной.
Напомним, в результате крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае, обломки которого нашли 23 сентября, погибли шесть членов экипажа.
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