Укр

В Москве несовершеннолетний устроил стрельбу возле школы (фото, видео)

Автор
Геннадий Лубенец
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Стрелок из Москвы
Стрелок из Москвы

Всех учеников успешно эвакуировали, пострадавших нет.

В столице России Москве вооруженный молодой человек устроил стрельбу возле территории школы. Как оказалось позже, оружие у него было страйкбольным.

Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что стрельба произошла в районе школы № 1260. Злоумышленник перебрался через ограждение, выстрелил в воздух и скрылся с места происшествия.

По данным Mash, парень устроил стрельбу на территории заброшенной больницы, расположенной в 100-200 метрах от школы

Детей из учебного заведения оперативно эвакуировали, а некоторые даже забаррикадировались в классах.

Стрельба возле школы в Москве
Стрельба возле школы в Москве

Правоохранители объявили о плане "Сирена" по всему городу, после чего подозреваемый был найден и задержан. Как оказалось, оружие у него было не настоящим, а страйкбольным.

Baza указывает, что стрелком оказался 17-летний Александр Соболев, о том почему он пошел на такой поступок не сообщается.

Александр Соболев
Александр Соболев

Как сообщалось ранее, 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в университете в Перми. Его жертвами стали шесть человек, среди которых студенты и случайные посетители.

Остановить стрелка удалось лишь прибывшим на вызов сотрудникам ГИБДД, один из которых смог обезвредить преступника несколькими выстрелами из табельного оружия. После этого стрелок попал в реанимацию.

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#Москва #Россия #Стрельба
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