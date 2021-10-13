В Москве несовершеннолетний устроил стрельбу возле школы (фото, видео)

Всех учеников успешно эвакуировали, пострадавших нет.

В столице России Москве вооруженный молодой человек устроил стрельбу возле территории школы. Как оказалось позже, оружие у него было страйкбольным.

Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что стрельба произошла в районе школы № 1260. Злоумышленник перебрался через ограждение, выстрелил в воздух и скрылся с места происшествия.

По данным Mash, парень устроил стрельбу на территории заброшенной больницы, расположенной в 100-200 метрах от школы

Детей из учебного заведения оперативно эвакуировали, а некоторые даже забаррикадировались в классах.

Стрельба возле школы в Москве

Правоохранители объявили о плане "Сирена" по всему городу, после чего подозреваемый был найден и задержан. Как оказалось, оружие у него было не настоящим, а страйкбольным.

Baza указывает, что стрелком оказался 17-летний Александр Соболев, о том почему он пошел на такой поступок не сообщается.

Александр Соболев

Как сообщалось ранее, 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в университете в Перми. Его жертвами стали шесть человек, среди которых студенты и случайные посетители.

Остановить стрелка удалось лишь прибывшим на вызов сотрудникам ГИБДД, один из которых смог обезвредить преступника несколькими выстрелами из табельного оружия. После этого стрелок попал в реанимацию.