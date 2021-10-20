"Я не дурак, - я лев!" Неадекват проверял авто на прочность своим телом в РФ (видео)

Инцидент произошел в темное время суток в густонаселенном районе города.

В российском Екатеринбурге мужчина с разбегу кинулся на проезжающий автомобиль. Инцидент случился ночью в жилом комплексе "Бажовский".

Видео разместил телеграм-канал Ural Mash.

Мужчина бегал по дороге, затем взревел и кинулся на капот автомобиля. Своим телом он повредил лобовое стекло.

На вопрос водителя, не дурак ли он, мужчина ответил:"я не дурак, я — лев, я не боюсь никого".

Отметим, что после инцидента он на своих ногах удалился с места происшествия. Водитель также продолжил движение.

В комментариях пользователи предположили, что мужчина мог быть в неадекватном состоянии из-за наркотиков и отметили, что его стоит посадить в клетку. Также выразили мнение, что поскольку инцидент попал на видео это может быть пранк для ТикТока.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе мужчина в неадекватном состоянии решил голышом погреться у Вечного огня на Аллее славы.

Также в России мужчина голышом решил "полетать" с четвертого этажа, он не только не получил серьезных травм, но и был под наркотиками.