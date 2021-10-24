Укр

"Это невозможно": Кремль признал, что не сможет препятствовать вступлению Украины в НАТО

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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НАТО Новость обновлена 24 октября 2021, 18:50
НАТО

Россия опять обвинила НАТО в "агрессивной деятельности", но признала, что помешать Украине вступить в Альянс не может.

В Кремле признали, что помешать Украине вступить в НАТО Россия не сможет. Вместе с тем там пообещали предпринять "необходимые действия" в ответ на это.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА.

"Мы не можем этому помешать. И это невозможно", — сказал он.

По его словам, единственное, что может сделать Россия, это предпринять "все необходимое" для "минимизации последствий" такого решения Украины.

Какие шаги будут предприняты в Кремле, Песков не сказал, однако озвучил традиционный тезис о том, что деятельность НАТО якобы изначально была направлена против России.

"Агрессивная позиция НАТО никогда не была секретом", — заявил он.

Как сообщалось ранее, Россия и ранее угрожала Украине ответными мерами, если наша страна продолжит курс на сближение с Североатлантическим альянсом. В частности недавно Песков называл вступление Украины в НАТО "красной линией" для России.

Впрочем, его заявление вызвало резкий ответ украинского МИД, в котором напомнили, что Россия уже оккупировала часть территорий Украины.

Обострение же отношений между Россией и НАТО произошло в начале октября, когда Альянс лишил аккредитации восьмерых российских дипломатов, которых уличили в шпионаже. После этого в РФ приняли решение закрыть представительство НАТО.

Теги:
#Украина #НАТО #Россия #Дмитрий Песков
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