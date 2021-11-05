В России вновь хотят увеличить вывозную пошлину на лом, - СМИ

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Минпромторг начал подготовку к новому росту пошлины, разослав крупным металлургам письма Новость обновлена 05 ноября 2021, 14:22
Минпромторг начал подготовку к новому росту пошлины, разослав крупным металлургам письма

До конца года в РФ действует пошлина в 5%, но не менее €70 за тонну

Министерство промышленности и торговли России рассматривает возможность увеличить размер пошлины на экспорт лома черных металлов до уровня €100 и более за тонну сроком на 180 дней.

Об этом пишет uaprom.info.

Сообщается, что этот вариант обсуждался на совещании в Минпромторге с металлургами 27 октября, следует из письма ассоциации «Руслом.ком» в адрес заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

Представители Минпромторга РФ подтвердили изданию, что рассматривают такую возможность «в зависимости от того, как будет складываться ситуация на рынке».

До конца года в РФ действует пошлина в 5%, но не менее €70 за тонну. В этом году ее размер уже увеличивался с уровня в €45. При этом Минпромторг предлагал повысить минимальный уровень до €90. 19 октября Минпромторг начал подготовку к новому росту пошлины, разослав крупным металлургам письмо с просьбой предоставить позиции, пишет издание.

В конце октября в ведомстве заявляли, что не исключают продления срока пошлины и ее повышения.

«Отменять их не будем в ближайшее время, сейчас цены на лом опять пошли вверх — в Китае спрос растет, потому что они замещают грязное доменное производство на электросталеплавильное. Поэтому будем смотреть на рыночную ситуацию и исходя из этого принимать решение. Не исключаю, что пошлина может и вырасти. Лом нужен здесь, его необходимо перерабатывать»,— заявил замминистра Евтухов.

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#Россия #Металл #Новости Россиии #Лом
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