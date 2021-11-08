“Умирать реально дорого": в сети пожаловались на ритуальные расценки в Москве (видео)

Некоторые жители российской столицы успевают получить субсидию на умершего

Жители Москвы жалуются на неподъемные цены на ритуальные услуги, в том числе кремацию и сами похороны. В некоторых случаях стоимость может достигать 160 тысяч рублей (58,4 тысяч гривен).

Информацию сообщил новостной проект "Ёшкин Кот".

Фактическими цифрами по оплате похорон в сети щедро поделилась одна из молодых москвичек по имени Полина.

"Умирать в Москве реально дорого", — сразу же сообщает она, подчеркивая, что вместе с крупной тратой денег придется еще и долго разбираться с бюрократией.

По словам девушки, их покойная была пенсионеркой и коренной москвичкой. Это помогло родственникам получить небольшую субсидию по случаю похорон. "Скидка" от государства достигла 18 тысяч рублей (около 6580 гривен).

"Мы изначально планировали кремацию. Нам все вместе обошлось в 60 тысяч рублей. Это там с отпеванием, со всем прочим", — рассказала Полина.

Отметим, что такая сумма практически равна 22 тысячам гривен.

При этом настоящие похороны, когда проходит погребение на кладбище, в Москве стоит действительно бешеных денег.

По словам Полины, вместе с ними ритуальные услуги запрашивали родственники другого умершего. При этом похороны обходились им очень дорого, они пытались сэкономить на всем. По итогу же все равно "влетели" на сумму около 160 тысяч рублей (около 58,4 тысяч гривен).

Стоит отметить, что в Москве лишь услуги по выкапыванию могилы могут быть оценены около 55 тысяч рублей (чуть больше 20 тысяч гривен).

Также девушка рассказала, что если человек попадает в государственный морг, стоит быть готовым к тому, что его личные данные и данные родственников заполучат мошенники. Вскоре после этого они попытаются нажиться на чужом горе.

Несмотря на то, что суммы кажутся запредельными, многие россияне говорят о том, что такие расценки существуют уже давно. При этом люди, которые относятся к этому бизнесу, все равно подтверждают небольшое подорожание в связи с коронавирусом.

Прежде "Телеграф" касался похоронной темы, говоря о жутком видео из Одессы, где на кладбище одним за других хоронили коронавирусных больных.