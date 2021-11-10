Женщина украла телефон у умирающего мужчины в метро: момент попал на видео

Женщину нашли и в отношении нее возбудили уголовное дело

Рано утром 10 ноября на одной из станций метро в российской столице мужчина почувствовал себя неважно и упал без сознания на пол. Происшествие произошло на глазах сотрудницы московской подземки и она сраз же побежала искать помощь.

Видео происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.

Пока женщина вызывала медиков, мимо проходила пассажирка метрополитена, что зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сначала складывается впечатление, что она решила помочь, но дальше события развивались непредсказуемым образом – женщина потрогала лежащего мужчину рукой, огляделась, а потом забрала у него в кармане телефон и ушла.

Судя по всему, воровка не знала, что в метро есть камеры, которые все снимают и думала, что ее никто не видит.

Согласно данным Telegram-канала женщину нашли и уже возбудили в отношении ее уголовное дело за кражу.

Напомним, рядом с японским городком Тёфу, который находится недалеко от Токио, мужчина напал на пассажиров подземки с ножом и ранил 8 человек. После нападения он разлил по вагону легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее. Известно, что нападавшим оказался 20-летний мужчина, которого вскорости задержали.