Под Питером после аварии из машины выпало тело мужчины с перерезанным горлом (18+)

Водитель и два пассажира пытались скрыться с места происшествия

Неподалеку российского Санкт-Петербурга автомобиль Mitsubishi Galant на скорости протаранил отбойник, после чего из багажника этой машины выпал труп человека с перерезанным горлом.

По информации Telegram-канала SHOT, авария произошла в воскресенье, 21 ноября, на 24-м километре трассы А-121 "Сортавала".

Очевидцы ДТП сообщили, что сразу после столкновения автомобиля с отбойником трое человек, которые находились в салоне, выбежали из него и пытались скрыться в лесу. Граждане сначала не поняли, что происходит, пока не увидели на дороге труп человека с перерезанной шеей, который выпал из багажника.

В росСМИ сообщается, что полиция также обнаружила в автомобиле две лопаты и веревку. Вероятно, что трое мужчин направлялись загород, чтобы закопать там труп.

Позже удалось идентифицировать личность человека, тело которого после столкновения легковушки с отбойником выпало на проезжую часть. Убитым оказался 50-летний житель Санкт-Петербурга родом из Еревана. Сообщается, что мужчина работал маляром в гаражном кооперативе Санкт-Петербурга, а горло ему перерезали трое мужчин после ссоры.

Злоумышленников, которые пытались сбежать с места преступления, удалось задержать. Ими занимаются правоохранительные органы.

Видео 18+ с места аварии можно посмотреть в Telegram-канале "Телеграфа".

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