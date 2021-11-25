На шахте в России взрыв и пожар, пострадали десятки горняков (фото)

Инцидент произошел в Кемеровской области на шахте "Листвяжная" в городе Белово.

В этой шахте добывают уголь. Под землей во время взрыва и последующего задымления находились 287 шахтеров. Госпитализированы минимум 20 человек. Количество пострадавших приближается к 40. Факт задымления подтверждают в добывающей компании и местные правоохранители.

Прокуратура региона начала проверку мер безопасности на шахте.

Инцидент произошел на шахте в 8:30 по местному времени (по Киеву — 3:30) возле пгт Грамотеинский. Задымлению предшествовал взрыв, сообщают в соцсетях.

Также есть данные, что из 29 госпитализированных — пятеро в тяжелом состоянии. У всех 40 пострадавших диагностировано отравление продуктами горения. Фото оказания помощи горнякам опубликовал Телеграм-канал Mash.

Медики проверяют состояние здоровья горняков

На месте работают медики и сотрудники МСЧ России

На месте кроме правоохранителей работает военизированный горноспасательный отряд. Они эвакуировали пострадавших и других горняков из шахты на поверхность. Часть шахтеров все еще находятся под землей.

Ранее "Телеграф" писал о двух трагедиях, произошедших в украинских шахтах. В июле взрыв произошел на Донетчине на шахте шахтоуправления "Покровское". Тогда погибли минимум шесть горняков.

В сентябре на Луганщине, в оккупированной боевиками части, в шахте оборвался трос у клети с горняками. Сообщалось о девяти погибших — клеть не доехала до поверхности несколько сот метров.