Трагедия на шахте в России: люди остаются под землей, спасательную операцию остановили (видео)

Шахтеры заблокированы на глубине свыше 400 метров.

В Кемеровской область в России 25 ноября в результате аварии на шахте "Листвяжная" погибли 11 человек. Судьба 35 горняков остается неизвестной — спасательную операцию временно прекратили.

Об этом сообщает губенатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Горняки останутся под землей пока не снизится концентрация взрывоопасного газа. Сообщается, что уровень метана возрос до 6%, а оксида углерода — 0,25%.

За медицинской помощью обратились 46 пострадавших. Четыре человека в реанимации в тяжелом состоянии.

На шахте утром произошел пожар и задымление в вентиляционном штреке. Вывести наружу удалось 239 шахтеров. Выжившие рассказывают, что слышали хлопок перед трагедией. Часть из них воспользовалась самоспасателями — индивидуальными средствами для защиты глаз и органов дыхания.

В соседнем с шахтой пгт Гранитном местные жители сообщили о двух взрывах — утром, перед началом эвакуации и днем.

Под землей находятся не только те, до кого спасателям добраться не удалось, но и тела погибших. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.

Авария на шахте Кузбасса стала крупнейшей за пять лет в России. Шахту, где произошла трагедия, ранее проверяли и выявили нарушения. В частности, в том штреке, где начался пожар не было датчиков для обнаружения возгорания.

Ранее "Телеграф" писал, что рабочих вывели на смену несмотря на превышение уровня метана. Российский Следком возбудил уголовное дело из-за нарушений требований безопасности.