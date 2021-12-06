Укр

Завхоз поджег школу из-за "неприязни" к коллеге в России (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Часть детей пришлось эвакуировать через окна
Часть детей пришлось эвакуировать через окна

Пожар был небольшой, но площадь задымления впечатляла

В одной из школ Владикавказа (Россия) пришлось устроить эвакуацию более пяти сотен учащихся из-за пожара. Причина возгорания весьма необычная — неприязнь школьного завхоза к коллеге.

Подробности сообщают росСМИ, ссылаясь на информацию от правоохранителей и спасателей.

Пожар не занял большую площадь — всего 10 квадратных метров. Однако огонь вызвал сильное задымление, которое помешало части школьников вовремя выбраться на улицу.

Именно поэтому местным спасателям не осталось иного выхода, как эвакуировать детей через окна с помощью пожарных лестниц. Самых маленьких передавали из рук в руки, чтобы побыстрее спустить на землю.

Причиной же возгорания стал поджог. При этом его виновником оказался 57-летний завхоз — человек, которому вообще-то поручено хранить школьное имущество. На такой шаг мужчина решился якобы из-за сильной неприязни к одному из своих коллег.

К счастью, пожар вовремя ликвидировали, поэтому никто не пострадал. Размер убытков не сообщается.

Интересно, что за несколько последних дней подобными "масштабными" попытками мести россияне отличились уже не впервые. Ранее "Телеграф" рассказывал, что житель Иркутска решил весьма необычным способом заставить соседа перестать делать ремонт — с помощью самодельной бомбы в лифте.

Теги:
#Пожар #Дети #Россия #Школа #Иркутск
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