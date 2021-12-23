Путин не сумасшедший, он реально тяжело болен: что говорят о пресс-конференции президента РФ

Вслед за заявлениями Путина последовала бурная реакция сети.

В четверг, 23 декабря, российский президент Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, во время которой много времени посвятил теме Украины.

В частности, отвечая на вопрос о наращивании сил на границе, он заявил, что страны Запада создают угрозы для России, поставляя в Украину оружие. Это, по его словам, заставляет Россию жить "с оглядкой".

Кроме того, он невнятно ответил на вопрос о том, планируется ли вторжение в Украину, рассказав о том, что НАТО должно прекратить движение на восток.

Естественно за выступлением Путина наблюдали не только россияне, но и многие украинские политические и общественные деятели, которые поделились своими размышлениями на тему заявлений российского предизента.

Руководитель украинской компании-производителя дронов и роботов Юрий Касьянов подметил, что Путин "тяжело болен".

"Нет, он не сумасшедший. Он просто тяжело, смертельно больной маньяк, которому очень хочется войти в историю "собирателем земель русских". А времени на это у него мало. Ждать времени нет", — написал он.

Нардеп "ЕС" Ирина Геращенко в свою очередь отметила, что своими заявлениями Путин фактически выдвинул украине ультиматум.

Журналист и политический эксперт Назар Приходько обратил внимание также на то, что Путин также прямо заявил, что Россия "была вынуждена действовать на Донбассе", чем признал участие российских войск в войне.

Главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина также отметил, что Путин потребовал внесения в Конституцию Украины изменений, согласованных с "представителями Донбасса".

Указали пользователи сети и на другие слова российского президента.

Не остались без внимания заявления Путина и в российском сегменте.

Как сообщалось ранее, российский президент повеселил жителей своей страны заявлениями о том, что "Россию невозможно победить, но ее можно развалить изнутри". Многие пользователи сети парировали эти слова тем, что мол Путин как раз этим и занимается.