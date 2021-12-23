Укр

Путин не сумасшедший, он реально тяжело болен: что говорят о пресс-конференции президента РФ

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
1081
Владимир Путин ответил на вопросы журналистов
Владимир Путин ответил на вопросы журналистов

Вслед за заявлениями Путина последовала бурная реакция сети.

В четверг, 23 декабря, российский президент Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, во время которой много времени посвятил теме Украины.

В частности, отвечая на вопрос о наращивании сил на границе, он заявил, что страны Запада создают угрозы для России, поставляя в Украину оружие. Это, по его словам, заставляет Россию жить "с оглядкой".

Кроме того, он невнятно ответил на вопрос о том, планируется ли вторжение в Украину, рассказав о том, что НАТО должно прекратить движение на восток.

Естественно за выступлением Путина наблюдали не только россияне, но и многие украинские политические и общественные деятели, которые поделились своими размышлениями на тему заявлений российского предизента.

Руководитель украинской компании-производителя дронов и роботов Юрий Касьянов подметил, что Путин "тяжело болен".

"Нет, он не сумасшедший. Он просто тяжело, смертельно больной маньяк, которому очень хочется войти в историю "собирателем земель русских". А времени на это у него мало. Ждать времени нет", — написал он.

Нардеп "ЕС" Ирина Геращенко в свою очередь отметила, что своими заявлениями Путин фактически выдвинул украине ультиматум.

Журналист и политический эксперт Назар Приходько обратил внимание также на то, что Путин также прямо заявил, что Россия "была вынуждена действовать на Донбассе", чем признал участие российских войск в войне.

Главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина также отметил, что Путин потребовал внесения в Конституцию Украины изменений, согласованных с "представителями Донбасса".

Указали пользователи сети и на другие слова российского президента.

Не остались без внимания заявления Путина и в российском сегменте.

Как сообщалось ранее, российский президент повеселил жителей своей страны заявлениями о том, что "Россию невозможно победить, но ее можно развалить изнутри". Многие пользователи сети парировали эти слова тем, что мол Путин как раз этим и занимается.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Путин
Украине предрекают непростой год
Украина
Скачок тарифов и цен, риск войны и досрочные выборы: чего ожидать украинцам от 2022 года
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украине предрекают непростой год
Скачок тарифов и цен, риск войны и досрочные выборы: чего ожидать украинцам от 2022 года
Дата публикации
Категория
Механизм постановки на учет еще не обнародован
Женщин в Украине обязывают становиться на воинский учет: главное в трех пунктах
Дата публикации
Категория
Путин был весьма эмоционален, говоря на темы Украины
Абсурд, война и Зеленский: ТОП-7 заявлений Путина об Украине
Дата публикации
Категория
Сергей Фурса
"Придется смириться и платить", – экономист Фурса про тарифы и курс доллара в Украине
Дата публикации
Категория
В Украине сократят срок действия сертификатов вакцинации
Срок действия сертификатов вакцинации может быть заметно сокращен: в чем причина