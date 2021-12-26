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Кадыров захотел присоединить Украину к Чечне: ему напомнили о боях за ДАП (видео)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Рамзан Кадыров Новость обновлена 26 декабря 2021, 23:05
Рамзан Кадыров

Пользователи сети напомнили, что "кадыровцы" уже воевали на Донбассе, но без особого успеха.

Вслед за заявлениями лидера российской ЛДПР Владимира Жириновского о необходимости "присоединить" Украину к России, подобным заявлением отметился и глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, "украинский вопрос" это не уровень федерального правительства, а его личный. Кроме того, он заявил, что если бы ему поручили, то он бы "присоединил Украину к Чеченской республике".

"Украинцы – это наш народ, это наша территория. Я и после Крыма говорил: "Надо забрать Киев", — сказал Кадыров.

Он выразил убеждение, что "пока Киев будет существовать" страны Запада смогут диктовать свои условия России.

Слова Кадырова были резко восприняты украинской общественностью.

Некоторые заявили, что слова Кадырова не стоят внимания, как и слова главарей боевиков ОРДЛО.

Другие же напомнили, что "кадыровцы" уже пытались воевать в Украине, но у них это не очень хорошо получалось.

Также некоторые отдельно обратили внимание на то, что Кадыров захотел присоединить Украину не к России, а к Чечне.

Как сообщалось ранее, заявления Кадырова и Жириновского прозвучали после того, как российский президент Владимир Путин пригрозил Украине "дружбой любой ценой", а также добавил, что считает "неприемлемой" возможность вступления Украины в НАТО. Стоит отметить, что эти его слова прозвучали в ответ на вопрос о возможном начале полномасштабной войны.

Напомним, по данным СНБО, в настоящее время на границе Украины расположены около 122 тысяч российских военных, а еще более 140 тысяч находятся на "втором рубеже" в 400 километрах от границы.

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#Украина #Чечня #Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Новости России
Кадыров захотел присоединить Украину к Чечне: ему напомнили о боях за ДАП (видео)
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Рамзан Кадыров
Кадыров захотел присоединить Украину к Чечне: ему напомнили о боях за ДАП (видео)
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