В России рухнул вертолет, есть жертвы (фото последствий)
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Пассажиров зажало конструкциями летательного аппарата
В четверг, 7 января, в Башкирии разбился частный вертолет Eurocopter, на борту которого находились три человека. Один из них погиб во время крушения, а еще двое были зажаты внутри конструкциями летательного средства.
Как сообщает Telegram-канал "Mash", самолет с тремя людьми на борту направлялся из аэропорта, расположенного в Уфе, и отправился в село Павловка. По вероятной неисправности летательный аппарат совершил жесткую аварийную посадку неподалеку от села Карагай-Куль, что в Благовещинском районе.
Согласно предварительной информации, сообщение о падении самолета поступило на спецлинии экстренных служб около часу ночи.
Сразу добраться до места авиакатастрофы спасателям не удалось, ведь там была сильная пурга, которая также могла стать причиной катастрофы.
Отмечается, что в поисках самолета были привлечены 25 спасателей и восемь единиц спецтехники.
После обнаружения места крушения вертолета выяснилось, что один из пассажиров погиб сразу. Еще двоих пришлось доставать с помощью гидравлических ножниц. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение, но, к сожалению, ни один из них не выжил.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в Тунисе разбился военный вертолет с солдатами на борту. В результате авиакатастрофы три человека погибли.
Также напомним, что подобное трагическое событие произошло недавно и в Америке, где в аварии потерпел пассажирский самолет. Авиакатастрофа произошла на острове Бивер, расположенном на севере Мичигана. В результате аварии четыре человека получили смертельные травмы и погибли. Выжить удалось только одному пассажиру – ребенку.
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