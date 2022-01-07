Укр

В России рухнул вертолет, есть жертвы (фото последствий)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии Новость обновлена 07 января 2022, 10:50
Вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии

Пассажиров зажало конструкциями летательного аппарата

В четверг, 7 января, в Башкирии разбился частный вертолет Eurocopter, на борту которого находились три человека. Один из них погиб во время крушения, а еще двое были зажаты внутри конструкциями летательного средства.

Как сообщает Telegram-канал "Mash", самолет с тремя людьми на борту направлялся из аэропорта, расположенного в Уфе, и отправился в село Павловка. По вероятной неисправности летательный аппарат совершил жесткую аварийную посадку неподалеку от села Карагай-Куль, что в Благовещинском районе.

Карта с отметкой, где произошла авиакатастрофа
Карта с отметкой, где произошла авиакатастрофа

Согласно предварительной информации, сообщение о падении самолета поступило на спецлинии экстренных служб около часу ночи.

Авиакатастрофа в Башкирии
Авиакатастрофа в Башкирии
Вертолет совершил жесткую посадку
Вертолет совершил жесткую посадку

Сразу добраться до места авиакатастрофы спасателям не удалось, ведь там была сильная пурга, которая также могла стать причиной катастрофы.

Отмечается, что в поисках самолета были привлечены 25 спасателей и восемь единиц спецтехники.

После обнаружения места крушения вертолета выяснилось, что один из пассажиров погиб сразу. Еще двоих пришлось доставать с помощью гидравлических ножниц. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение, но, к сожалению, ни один из них не выжил.

После обнаружения места крушения вертолета выяснилось, что один из пассажиров погиб на месте
После обнаружения места крушения вертолета выяснилось, что один из пассажиров погиб на месте
Спасатели деблокируют пострадавших в результате крушения
Спасатели деблокируют пострадавших в результате крушения

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Тунисе разбился военный вертолет с солдатами на борту. В результате авиакатастрофы три человека погибли.

Также напомним, что подобное трагическое событие произошло недавно и в Америке, где в аварии потерпел пассажирский самолет. Авиакатастрофа произошла на острове Бивер, расположенном на севере Мичигана. В результате аварии четыре человека получили смертельные травмы и погибли. Выжить удалось только одному пассажиру – ребенку.

Теги:
#Авиакатастрофа #РФ #Уфа #Вертоліт
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