В России рухнул вертолет, есть жертвы (фото последствий)

Пассажиров зажало конструкциями летательного аппарата

В четверг, 7 января, в Башкирии разбился частный вертолет Eurocopter, на борту которого находились три человека. Один из них погиб во время крушения, а еще двое были зажаты внутри конструкциями летательного средства.

Как сообщает Telegram-канал "Mash", самолет с тремя людьми на борту направлялся из аэропорта, расположенного в Уфе, и отправился в село Павловка. По вероятной неисправности летательный аппарат совершил жесткую аварийную посадку неподалеку от села Карагай-Куль, что в Благовещинском районе.

Карта с отметкой, где произошла авиакатастрофа

Согласно предварительной информации, сообщение о падении самолета поступило на спецлинии экстренных служб около часу ночи.

Авиакатастрофа в Башкирии

Вертолет совершил жесткую посадку

Сразу добраться до места авиакатастрофы спасателям не удалось, ведь там была сильная пурга, которая также могла стать причиной катастрофы.

Отмечается, что в поисках самолета были привлечены 25 спасателей и восемь единиц спецтехники.

После обнаружения места крушения вертолета выяснилось, что один из пассажиров погиб сразу. Еще двоих пришлось доставать с помощью гидравлических ножниц. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение, но, к сожалению, ни один из них не выжил.

После обнаружения места крушения вертолета выяснилось, что один из пассажиров погиб на месте

Спасатели деблокируют пострадавших в результате крушения

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Тунисе разбился военный вертолет с солдатами на борту. В результате авиакатастрофы три человека погибли.

Также напомним, что подобное трагическое событие произошло недавно и в Америке, где в аварии потерпел пассажирский самолет. Авиакатастрофа произошла на острове Бивер, расположенном на севере Мичигана. В результате аварии четыре человека получили смертельные травмы и погибли. Выжить удалось только одному пассажиру – ребенку.