Переехавший в Россию украинец подорвал себя в лифте (фото)

Сразу два взрыва прозвучало в одной из ростовских многоэтажек.

В пятницу, 7 января, в российском Ростове выходец из Донецка подорвался на гранате и погиб.

Об этом пишет местное издание 161.RU со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что происшествие произошло в лифте дома на Береговой, 19/2. Погибшим оказался 62-летний мужчина, взрывом ему оторвало кисть руки.

В квартиру, где он проживал, отправили ОМОН, который наткнулся там на самодельное взрывное устройство. Таким образом в доме прозвучал еще один взрыв, вследствие которого тяжелые ранения получил один из бойцов спецподразделения.

Отмечается, что жильцом оказался выходец из Донецка, который получил контузию во время войны в Афганистане в 80-х годах. В России он работал в сфере строительства.

Дом, в котором произошел взрыв

В сети сообщают, что погибшего звали Сергей Бормотов, он родился в Чугуеве и окончил школу №2 в Славянске. О том, воевал ли он на Донбассе после 2014 года пока не известно.

Как сообщалось ранее, в Костроме два ранее судимых мужчины похитили 5-летнюю девочку с детской площадки и жестоко ее убили. Оказалось, что подозреваемые находились в любовных отношениях и даже выкладывали свои интимные видео в сеть.