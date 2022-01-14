Укр

В России мужчина получил в наследство квартиру с опасным подарком (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Москвич унаследовал "заминированное" жилье
Москвич унаследовал "заминированное" жилье

Каким образом опасный предмет попал в квартиру можно только догадываться

В России мужчина получил в наследство квартиру со "смертельным подарком" внутри.

Как сообщает Telegram-канал "Shot", кроме старого хлама новый владелец обнаружил в доме огромную артиллерийскую мину.

Предварительно известно, что мужчина приехал в квартиру, доставшуюся ему в наследство после смерти бабушки с дедушкой. Во время уборки в помещении, которое находится в многоэтажном доме, расположенном в переулке Малом Власьевском, в Москве, он случайно заметил на загроможденном полу странный предмет.

Среди старинных самоваров, кастрюль и прочего хлама, там была и большая артиллерийская мина, вероятно времен Второй мировой войны.

Смертельная находка лежала прямо на полу в доме
Смертельная находка лежала прямо на полу в доме

В квартиру "с сюрпризом" пришлось вызвать саперов. Специалисты взрывотехнической службы изъяли опасный предмет и обезвредили его за пределами населенного пункта.

Во избежание трагических последствий в квартиру вызвали взрывотехников
Во избежание трагических последствий в квартиру вызвали взрывотехников

Ранее "Телеграф" сообщал, как в России рецидивист поиздевался над дочерью своей сожительницы: мужчина изнасиловал несчастную девушку, а потом скрылся от правоохранителей на дереве, чтобы избежать наказания за то, что совершил. Как удалось установить следователям, в момент нападения на ребенка неадекват находился в нетрезвом состоянии и под действиями наркотиков.

Теги:
#Москва #Россия #Бомба #Квартира #Спадок
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