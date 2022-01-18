В российском СИЗО, где содержатся десятки украинцев, произошла вспышка "короны" и чесотки

Заключенным украинцам не оказывают надлежащую медицинскую помощь и игнорируют жалобы на здоровье.

В российском Ростове-на-Дону в СИЗО №1, где содержатся 33 украинских политзаключенных, зафиксировали вспышку чесотки и коронавируса. Ситуация осложняется тем, что нашим гражданам не оказывают должной медицинской помощи.

Об этом во вторник, 18 января, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, о вспышке коронавирусной болезни и чесотки (инфекционное паразитарное заболевание кожи) в российском СИЗО в Ростове-на-Дону сообщил адвокат украинских политзаключенных. Они сообщили, что не получают должной медицинской помощи, у них забирают лекарства и игнорируют все жалобы на самочувствие.

"Вышеуказанные действия являются грубым нарушением пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советами ООН", — заявила Денисова.

Омбудсмен добавила, что с начала пандемии Украина систематически требует от России предоставить украинским политзаключенным, удерживаемым Кремлем, средства индивидуальной защиты, однако все обращения остаются без реакции.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда в СИЗО России издеваются над украинскими политзаключенными. В конце сентября "Телеграф" сообщал о пытках в отношении крымского татарина Сервета Газиева, которого незаконно содержат в тюремной больнице Ростовской области. Несмотря на то, что 61-летний политзаключенный перенес микроинсульт, российские тюремщики свалили его на пол, били в спину и насильно побрили ему бороду.