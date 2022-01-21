Укр

Лавров "отличился" странным заявлением про Зеленского и Украину: что сказал

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Сергей Лавров
Сергей Лавров

В России раскритиковали Запад за позицию по Украине.

В швейцарской Женеве прошли переговоры между главами внешнеполитических ведомств России и США Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном, на которых, в том числе, обсуждалась и тема возможного начала вторжения в Украину.

По итогу разговора с российской стороны прозвучали ряд обвинений в сторону как стран Запада, так и Киева. Об этом сообщает РИА.

В частности, Лавров заявил, что Россия якобы не претендует на зоны влияния и так и не услышал от американского коллеги обоснования позиции о "российской угрозе". Стоит отметить, что это происходит на фоне наращивания численности российских войск на границе Украины.

"Печально, что взрослые люди мерятся, кто круче, а не думают, как сделать мир безопасным", — сказал он.

Лавров вновь заявил, что Россия "не угрожала украинскому народу" и обвинил Киев в "государственном терроризме". Вместе с тем он заявил, что пора "заставить" Украину выполнять Минские соглашения, добавив, что Запад поощряет президента Владимира Зеленского на "любые выходки".

Напомним, в средине декабря 2021 года Россия выдвинула требования к США и НАТО по поводу дальнейшей перспективы Украины по вступлению в Альянс.

Кроме того, в них также шла речь о том, чтобы вывести войска НАТО из стран Балтии и лишить Польшу ракетного оружия.

Соответствующие документы, которые в России называют "гарантиями безопасности", уже обсуждали во время предыдущей встречи в Женеве 10 января. Тогда представители США заявили, что не станут решать будущее Украины без ее участия.

Все это происходит на фоне активного наращивания численности российских войск на границе Украины, что может свидетельствовать о подготовке к началу полномасштабного вторжения.

В Кремле говорят, что расценивают это, как "меру предосторожности", но не исключают, что в случае вступления Украины в НАТО "будут приняты контрмеры".

Также из России поступала информация о том, что российский президент Владимир Путин "получает варианты действий от военных советников", что, к слову, значительно повлияло на курс гривны.

Теги:
#Украина #США #Россия #Сергей Лавров #Энтони Блинкен
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