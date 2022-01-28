Техника рассыпается на ходу: в России разбился военный вертолет Ми-8 (фото с места аварии)
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Летательная машина могла совершить жесткую должность из-за определенных технических неисправностей
В России потерпел крушения военно-транспортный вертолет Ми-8. Согласно предварительным данным, летательный аппарат совершил жесткую посадку недалеко от населенного пункта Дубки, прямо на ледовую поверхность реки Волга. К счастью, под воду он не ушел.
Как сообщают росСМИ, в результате совершения жесткой посадки военной летательной машины, принадлежащей одной из силовых структур Российской Федерации, двое из выявленных членов экипажа были травмированы, еще один — не подавал видимых жизненных признаков.
Однако стоит отметить, что в пресс-службе Минобороны России также уже успели прокомментировать падение вертолета, подчеркнув, что в результате авиакатастрофы никто из экипажа не пострадал. Точное количество находившихся на борту пока не разглашается.
Известно, что судно двигалось из аэропорта Мулино, расположенном в Ульяновске. Вертолету пришлось совершить быструю посадку вероятно из-за определенных технических неисправностей.
В настоящее время летательное средство эвакуировали на аэродром базирования.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в России произошла авиакатастрофа с участием частного вертолета, на борту которого находились три человека. В результате аварии двух человек зажало конструкциями изуродованного летательного средства, еще один — погиб.
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