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Техника рассыпается на ходу: в России разбился военный вертолет Ми-8 (фото с места аварии)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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В Ульяновской области упал вертолет Ми-8 Новость обновлена 28 января 2022, 16:16
В Ульяновской области упал вертолет Ми-8

Летательная машина могла совершить жесткую должность из-за определенных технических неисправностей

В России потерпел крушения военно-транспортный вертолет Ми-8. Согласно предварительным данным, летательный аппарат совершил жесткую посадку недалеко от населенного пункта Дубки, прямо на ледовую поверхность реки Волга. К счастью, под воду он не ушел.

Карта с отметкой места авиакатастрофы
Карта с отметкой места авиакатастрофы

Как сообщают росСМИ, в результате совершения жесткой посадки военной летательной машины, принадлежащей одной из силовых структур Российской Федерации, двое из выявленных членов экипажа были травмированы, еще один — не подавал видимых жизненных признаков.

Однако стоит отметить, что в пресс-службе Минобороны России также уже успели прокомментировать падение вертолета, подчеркнув, что в результате авиакатастрофы никто из экипажа не пострадал. Точное количество находившихся на борту пока не разглашается.

В России авиакатастрофа при участии военного Ми-8
В России авиакатастрофа при участии военного Ми-8

Известно, что судно двигалось из аэропорта Мулино, расположенном в Ульяновске. Вертолету пришлось совершить быструю посадку вероятно из-за определенных технических неисправностей.

В настоящее время летательное средство эвакуировали на аэродром базирования.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в России произошла авиакатастрофа с участием частного вертолета, на борту которого находились три человека. В результате аварии двух человек зажало конструкциями изуродованного летательного средства, еще один — погиб.

Теги:
#Авиакатастрофа #Россия #Катастрофа #Літак
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