Укр

В России детей-спортсменов "наградили" кетчупом и майонезом за победу (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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В Кирове детям вручили "интересные" презенты на соревнованиях Новость обновлена 29 января 2022, 18:23
В Кирове детям вручили "интересные" презенты на соревнованиях

Судя по фотографиям, размещенным организаторами, дети таким подаркам радовались не слишком сильно

В одном из российских городов победителям городских соревнований по сноубордингу организаторы вручили очень оригинальные призы. Школьники, показавшие лучшие результаты, получили в подарок несколько пакетов кетчупа и майонеза.

"Чудо-подарки" от организаторов спортивного мероприятия
"Чудо-подарки" от организаторов спортивного мероприятия

Фотографии с награждением победителей "чудо-призами" опубликовали на странице центра зимнего отдыха под названием "Калинка", где и проходило соответствующее мероприятие.

Подарки, полученные участниками спортивного мероприятия
Подарки, полученные участниками спортивного мероприятия

В общей сложности участие в соревнованиях приняли около сотни юных спортсменов из города Кирова и области. Посмотреть на то, как маленькие сноубордисты демонстрируют свои умения пришло большое количество людей. Именно они и стали свидетелями того, как детям вместо поощрительных подарков вручили совсем неполезные пакетированные кетчуп и майонез.

Майонез и кетчуп вручили спортсменам, показавшим лучшие результаты
Майонез и кетчуп вручили спортсменам, показавшим лучшие результаты

Следует отметить, что, согласно информации росСМИ, такая ситуация в Кирове происходит уже не впервые, ведь на одной из всероссийских олимпиад, которая проводилась среди школьников, победителей так же награждали майонезом и кетчупом.

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить идеальный майонез в домашних условиях и подробнее рассказал об особом секрете, который поможет сделать соус очень вкусным.

Теги:
#Россия #Соревнования #Подарки #Сноуборд #Діти
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