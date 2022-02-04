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В России каратист отрабатывал приемы на детях и довел 9-месячного младенца до судорог: подробности

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Каратист Павел Живодер Новость обновлена 04 февраля 2022, 07:43
Каратист Павел Живодер

Мужчина сказал, что лишь пытался "подбодрить" малышей знакомыми ему методами

В российском Омске на скамье подсудимых отказался местный каратист Павел Живодер, который отрабатывал приемы на 9-месячном младенце.

По информации местных Телеграмм-каналов, 32-летний мужчина регулярно избивал мальчика, пока его сожительницы — мамы малыша — не было дома.

По версии следствия, каратист брал ребенка за ноги, переворачивал вниз головой и тряс. Однако последней каплей стал отъезд матери на несколько дней. Троих детей, в том числе младенца, она оставила на Живодера, у которого, как он позже признался, сдали нервы. Мужчина сказал, что когда все трое начали капризничать, он решил их "подбодрить знакомыми методами". В ход пошли кулаки. Младшему досталось так сильно, что у него начались судороги. Живодер сам привез его в больницу, где медики диагностировали множественные ушибы, ссадины и черепно-мозговую травму.

Известно, что каратист мечтал тренировать детей. Однако теперь ему это вряд ли позволят: в его отношении возбудили уголовное дело по статье "Истязание" и отправили в СИЗО.

Мужчина мечтал тренировать детей
Мужчина мечтал тренировать детей

Напомним, в Днепре на улице Титова произошла трагедия: во время купания в детской ванночке утонул годовалый мальчик, которого вместе с матерью запер дома отец.

Теги:
#Дети #Россия #Карате
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