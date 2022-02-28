Укр

"Спасите свою страну": Кулеба обратился к россиянам

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
199
Дмитрий Кулеба Новость обновлена 28 февраля 2022, 00:07
Дмитрий Кулеба

Кулеба призвал россиян отановить Путина.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал россиян отреагировать на объявление Владимиром Путиным войны против Украины.

Соответствующие видео министр иностранных дел записал на русском языке и опубликовал в Instagram.

Дипломат напомнил о российском вторжении в Украину и заверил, что украинцы уже ведут "народную войну".

"Посмотрите, во что превратил вашу великую страну Владимир Путин. Он объявил захватническую войну Украине. Он послал сюда ваших сыновей, мужчин, чтобы они убивали украинцев, захватывали наши земли, разрушали наши города", — сказал глава МИД.

"Путин втянул вас в войну, а расплачиваетесь – вы. Весь мир объединился, чтобы поддержать Украину, чтобы остановить Путина", — сказал Кулеба.

Министр напомнил, что за нападение на Украину против России применены беспрецедентные в истории санкции:

"Страдаете вы. У Путина деньги не закончатся, у него все будет хорошо, а курс рубля в обменнике взлетел в бездну. Банки РФ отключают от систем финансирования и вы сможете даже своими карточками расплатиться. Небо закрыто в Европе, вы не сможете сесть в самолет и улететь в отпуск, чтобы посмотреть мир. И это только начало. Продолжение следует хуже – экономика РФ поползет вниз, под давлением санкций, цены начнут расти, инфляция. Конечно, ваша власть сейчас убеждает вас, что ситуация находится под контролем, но это ложь. Вам лгут. От вас просто хотят скрыть реальности. А реальность в том, что идет война, что, к сожалению, страдать от этой войны вам придется. Не говоря уже о погибших россиянах, которые вернутся домой в мешках", — сказал Кулеба.

Глава МИД выразил мнение, что у россиян есть действенный инструмент, как остановить агрессию Путина. Кулеба призывает россиян потребовать у Путина остановить войну.

"Украина ни на кого не нападала и не планирует нападать. Мы хотим жить в мире, но для этого Путин должен остановить войну… Спасите свою страну, требуйте Путина остановить войну", — подытожил он.

Отметим, заседание Генассамблеи должно состояться в ближайшие 24 часа.

Теги:
#Россия #МИД #Дмитрий Кулеба
Вторжение России сопровождается ракетными ударами по украинским городам
Украина
Российскими ракетами обстреляны Черкассы и Николаев
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Вторжение России сопровождается ракетными ударами по украинским городам
Российскими ракетами обстреляны Черкассы и Николаев
Дата публикации
Категория
Российская ракета ударила по аэропорту Запорожья: момент попал на видео
Российская ракета ударила по аэропорту Запорожья: момент попал на видео
Дата публикации
Категория
Также оккупанты не брезгуют разворачивать технику в дворах жилых домов
По заветам Путина: российские войска продвигаются на Киев, прикрываясь женщинами и детьми
Дата публикации
Категория
Украина потеряла Бердянск
Потерян Бердянск - силы оккупантов скапливаются в городе
Дата публикации
Категория
Российская армия продолжает атаковать, неся большие потери
Война – день 5: Украина подвергается бомбежкам, но дает достойных отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину (обновляется)