"Спасите свою страну": Кулеба обратился к россиянам

Кулеба призвал россиян отановить Путина.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал россиян отреагировать на объявление Владимиром Путиным войны против Украины.

Соответствующие видео министр иностранных дел записал на русском языке и опубликовал в Instagram.

Дипломат напомнил о российском вторжении в Украину и заверил, что украинцы уже ведут "народную войну".

"Посмотрите, во что превратил вашу великую страну Владимир Путин. Он объявил захватническую войну Украине. Он послал сюда ваших сыновей, мужчин, чтобы они убивали украинцев, захватывали наши земли, разрушали наши города", — сказал глава МИД.

"Путин втянул вас в войну, а расплачиваетесь – вы. Весь мир объединился, чтобы поддержать Украину, чтобы остановить Путина", — сказал Кулеба.

Министр напомнил, что за нападение на Украину против России применены беспрецедентные в истории санкции:

"Страдаете вы. У Путина деньги не закончатся, у него все будет хорошо, а курс рубля в обменнике взлетел в бездну. Банки РФ отключают от систем финансирования и вы сможете даже своими карточками расплатиться. Небо закрыто в Европе, вы не сможете сесть в самолет и улететь в отпуск, чтобы посмотреть мир. И это только начало. Продолжение следует хуже – экономика РФ поползет вниз, под давлением санкций, цены начнут расти, инфляция. Конечно, ваша власть сейчас убеждает вас, что ситуация находится под контролем, но это ложь. Вам лгут. От вас просто хотят скрыть реальности. А реальность в том, что идет война, что, к сожалению, страдать от этой войны вам придется. Не говоря уже о погибших россиянах, которые вернутся домой в мешках", — сказал Кулеба.

Глава МИД выразил мнение, что у россиян есть действенный инструмент, как остановить агрессию Путина. Кулеба призывает россиян потребовать у Путина остановить войну.

"Украина ни на кого не нападала и не планирует нападать. Мы хотим жить в мире, но для этого Путин должен остановить войну… Спасите свою страну, требуйте Путина остановить войну", — подытожил он.

Отметим, заседание Генассамблеи должно состояться в ближайшие 24 часа.