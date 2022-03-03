"Уехал на учения": мать российского оккупанта получила похоронку в WhatsApp (видео)

Захватчик умер еще в первый день войны.

Рядовой армии рф Максим Ханыгин из Саратовской области умер при вторжении на территорию Украины 24 февраля, в первый день войны. 25 февраля, в день рождения солдата, его матери прислали похоронку в мессенджере WhatsApp.

Об этом сообщает fn-volga.ru.

По информации источника, матери солдата, Людмиле Ханыгиной, не отдают тело сына. Она рассказала, что ее сын проходил срочную службу и даже не думал идти на контракт. 23 февраля Максим сообщил, что едет на учения, и у него не будет возможности связаться с ней, ведь руководство отберет у них телефоны.

"Он автомат два раза держал в руках — фотографировался… Какая ему война?!" — рассказала Людмила.

Добавим, что российские власти никак не помогли женщине, потерявшей сына. Лишь председатель колхоза, в котором работает Людмила, выделил деньги на похороны Максима.

Напомним, российские власти цинично врут россиянам о потерях на войне в Украине. К утру 3 марта оккупационные путинские войска понесли значительные потери. Около 9000 российских солдат было ликвидировано в ходе ожесточенных боев в разных городах (данные Генштаба ВСУ). В рф заявили, что потеряли около 500 человек.