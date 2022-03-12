Укр

Тупые и не лечащиеся: российские пропагандисты показали, как оккупанты прикрываются символикой Красного Креста

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Оккупанты увешивают свою военную технику символикой Красного Креста Новость обновлена 12 марта 2022, 00:44
Оккупанты увешивают свою военную технику символикой Красного Креста

Рашисты дерзкими нарушениями всех возможных правил "отмечаются" не в первый раз.

Российские оккупанты за 16 дней войны уже продемонстрировали свою "силу и мощь", когда прикрывали свои танки женщинами и детьми, однако и другими преступлениями они не перебирают. В частности, на бронированную технику вешают флаги Красного Креста.

Фотоподтверждения этого опубликовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

"Пропагандисты орды так тупы, что сами сливают в открытые источники факты преступлений их "чудо-армии". На этот раз отличился так называемый "воинкор", который давно перестал быть журналистом, — Александр Коц из "Комсомольской правды"", — говорится в сообщении.

Так, пропагандист в собственном "репортаже" за 10 марта показал, как под флагами Красного Креста перемещают бронеавтомобили российских оккупантов, что является недопустимым нарушением.

Оккупанты вешают на бронеавтомобили флаги Красного Креста
Оккупанты вешают на бронеавтомобили флаги Красного Креста
Скриншот с репортажа "Комсомольской правды"
Скриншот с репортажа "Комсомольской правды"
  • Красный Крест — добровольная, гуманитарная организация, которая помогает в оказании гуманитарной помощи во время вооруженных конфликтов и в мирное время, участвует в оказании международной помощи в случае катастроф и чрезвычайных ситуаций, обеспечивает помощь наименее социально защищенным слоям населения. Эмблема Красного Христа на белом фоне – это международно признанный символ нейтральной помощи и защиты раненых и больных во время вооруженного конфликта, который вправе использовать исключительно представители организации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина обратилась к Красному Кресту с просьбой вывезти тысячи трупов российских военных в РФ.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Красный Крест #Нарушение #Флаг #Оккупанты
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