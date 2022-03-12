Тупые и не лечащиеся: российские пропагандисты показали, как оккупанты прикрываются символикой Красного Креста

Рашисты дерзкими нарушениями всех возможных правил "отмечаются" не в первый раз.

Российские оккупанты за 16 дней войны уже продемонстрировали свою "силу и мощь", когда прикрывали свои танки женщинами и детьми, однако и другими преступлениями они не перебирают. В частности, на бронированную технику вешают флаги Красного Креста.

Фотоподтверждения этого опубликовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

"Пропагандисты орды так тупы, что сами сливают в открытые источники факты преступлений их "чудо-армии". На этот раз отличился так называемый "воинкор", который давно перестал быть журналистом, — Александр Коц из "Комсомольской правды"", — говорится в сообщении.

Так, пропагандист в собственном "репортаже" за 10 марта показал, как под флагами Красного Креста перемещают бронеавтомобили российских оккупантов, что является недопустимым нарушением.

Оккупанты вешают на бронеавтомобили флаги Красного Креста

Скриншот с репортажа "Комсомольской правды"

Красный Крест — добровольная, гуманитарная организация, которая помогает в оказании гуманитарной помощи во время вооруженных конфликтов и в мирное время, участвует в оказании международной помощи в случае катастроф и чрезвычайных ситуаций, обеспечивает помощь наименее социально защищенным слоям населения. Эмблема Красного Христа на белом фоне – это международно признанный символ нейтральной помощи и защиты раненых и больных во время вооруженного конфликта, который вправе использовать исключительно представители организации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина обратилась к Красному Кресту с просьбой вывезти тысячи трупов российских военных в РФ.