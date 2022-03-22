В россии нашли новый источник "живой силы" под мобилизацию

В рядах российской армии воюют преступники и неплательщики алиментов

Российские оккупанты нашли себе новый источник "живой силы", после того как в войне с Украиной потеряли уже более 15-ти тысяч человек. Под мобилизацию попали алиментщики и неплательщики кредитов.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В Минобороны отмечают, что учитывая тотальную нехватку пополнения боевого армейского резерва оккупанты прибегают к новым формам скрытой "мобилизации".

"Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов, прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, имеющих проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей. При этом количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций", — говорится в сообщении разведки.

В случае подписания контракта с армией РФ должникам предлагается освобождение от всех кредитных обязательств

Такие предложения начали распространяться на территории Татарстана, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе.

Кроме того российские власти продолжают мобилизацию лиц, имеющих проблемы с законом. Преступникам предлагается полная амнистия в обмен на участие в боевых действиях в Украине.

Как сообщал "Телеграф", ранее оккупант пригнал свой танк на позиции ВСУ и сдался в плен за деньги.