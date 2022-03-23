Укр

Крупный европейский банк все же решил уйти из россии

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
142
Crtédit Agricole Новость обновлена 23 марта 2022, 09:20
Crtédit Agricole

Финансовая группа приостановила всю коммерческую деятельность на территории страны-террориста.

Французская банковская группа Credit Agricole приостановила свою деятельность в россии из-за вторжения российских войск в Украину.

Об этом говорится в официальном заявлении Crédit Agricole.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Также компания связалась со своими международными корпоративными клиентами, чтобы установить условия приостановки услуг, предоставляемых на местном уровне Crédit Agricole CIB, которые вступят в силу в ближайшие недели.

Дочерняя компания Crédit Agricole CIB в россии насчитывает 170 российских сотрудников и не занимается розничным банковским обслуживанием.

В прошлом году российская "дочка" Crédit Agricole получила чистую прибыль в размере 3,7 млн ​​евро.

В Crédit Agricole высказались о своей политике в отношении Украины, отражающей российскую военную агрессию, выразив "свою солидарность с первого дня конфликта".

"Приоритетом группы с начала войны было обеспечить безопасность и предоставить оборудование и финансовую поддержку 2400 украинским сотрудникам Crédit Agricole: они все еще находятся на территории, они по-прежнему мобилизованы для обеспечения продолжения основной банковской деятельности", – сказано в заявлении.

Отметим, что еще восемь дней назад банковская группа оставалась работать в россии. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу и раскритиковал компании, которые продолжают торговать с агрессором.

Кроме того, многие компании заявили, что уходят с российского рынку, но по факту остаются работать.

Теги:
#Франция #Credit Agricole
Остатки моста
В регионах
россияне разбомбили "дорогу жизни" - мост из Чернигова (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Остатки моста
россияне разбомбили "дорогу жизни" - мост из Чернигова (видео)
Дата публикации
Категория
Российские войска обстреляли из "Градов" жилые кварталы
Оккупанты обстреляли Киев: снова ударили по ТЦ и жилым домам
Дата публикации
Категория
Группа G20
россию собираются исключить из "Большой двадцатки", но есть проблема
Дата публикации
Категория
Квартира находилась на 5 этаже
Россияне ударили по многоэтажке на Луганщине, погибли дети (фото последствий)
Дата публикации
Категория
Украина 28-й день отражает российское нападение
Война — день 28: россия уже потеряла в Украине больше, чем за все годы в Афгане, но продолжает агрессию