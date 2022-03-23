Крупный европейский банк все же решил уйти из россии

Финансовая группа приостановила всю коммерческую деятельность на территории страны-террориста.

Французская банковская группа Credit Agricole приостановила свою деятельность в россии из-за вторжения российских войск в Украину.

Об этом говорится в официальном заявлении Crédit Agricole.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Также компания связалась со своими международными корпоративными клиентами, чтобы установить условия приостановки услуг, предоставляемых на местном уровне Crédit Agricole CIB, которые вступят в силу в ближайшие недели.

Дочерняя компания Crédit Agricole CIB в россии насчитывает 170 российских сотрудников и не занимается розничным банковским обслуживанием.

В прошлом году российская "дочка" Crédit Agricole получила чистую прибыль в размере 3,7 млн ​​евро.

В Crédit Agricole высказались о своей политике в отношении Украины, отражающей российскую военную агрессию, выразив "свою солидарность с первого дня конфликта".

"Приоритетом группы с начала войны было обеспечить безопасность и предоставить оборудование и финансовую поддержку 2400 украинским сотрудникам Crédit Agricole: они все еще находятся на территории, они по-прежнему мобилизованы для обеспечения продолжения основной банковской деятельности", – сказано в заявлении.

Отметим, что еще восемь дней назад банковская группа оставалась работать в россии. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу и раскритиковал компании, которые продолжают торговать с агрессором.

Кроме того, многие компании заявили, что уходят с российского рынку, но по факту остаются работать.