Путин стал предателем, его уже ничто не спасет – источник в ФСБ

Начавший войну в Украине президент рф потерял поддержку среди своего близкого окружения

Бегство из России бывшего спецпредставителя президента по устойчивому развитию Анатолия Чубайса и очередные военные поражения на украинском фронте вызвали новую волну паники в окружении президента Владимира Путина. Некоторые представители российской элиты уже называют его предателем.

Об этом "Телеграфу" рассказал полковник ФСБ РФ, который выступает против войны с Украиной.

"После отъезда Чубайса поползли мрачные слухи. Одни говорят, что он сотрудничал с американцами, ЦРУ или ФБР. И сейчас начнет сдавать секреты наших политиков, бизнесменов и прочих, и так сдаст, что всю жизнь тем придется из России не выезжать. Другие боятся, что он заговорит публично, и огромное число влиятельных россиян пострадают. Да так, что нынешние санкции цветочками покажутся", — отметил он.

По словам источника, бегство Чубайса – это еще и страшный удар лично по Путину. "Если он позволил уехать такому опасному для всей российской элиты человеку, значит, президент слабо контролирует ситуацию. Засиделся в своем бункере и теряет контроль. Перестал защищать своих, даже близкое окружение. А это значит, что теперь Путин опасен для его людей. Даже от Чубайса защитить не смог, кто он после этого?" — описал силовик настроения в российской власти и среди олигархов.

Положение Путина ухудшают и новые поражения на фронте. "Видели, как по нам в Бердянске врезали? Что это за армия такая, которая корабли защитить не может? Ой, не зря Шойгу спрятался", — считает ФСБшник.

По его словам, у министра обороны РФ нет проблем с сердцем, как об этом писали СМИ. "Он просто спрятался. Почему – это вопрос. Возможно, боится, что Путина накроет, и тот заставит армию применить ядерное оружие. А это никому не нужно. Возможно, просто боится. А может быть и такой вариант, что готовит заговор против президента. Путина уже ничто не спасет, а Шойгу еще может выйти сухим из воды. Он, конечно, появился сегодня (24 марта, — ред.) по видеосвязи, но, я вас уверяю, таких видео, записанных наперед, у нашей власти куча. Не верьте им", — сказал силовик.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему Путина "ничто не спасет", он пояснил: "Он больше никому не может гарантировать безопасность — ни олигархам, ни силовикам, никому. Его конец (возможно, физический, возможно, свержение) – вопрос скорого времени. Пока он эффективно прячется в своих бункерах, но, поверьте, это ненадолго".

"Недавно был свидетелем разговора двух министров. Такого презрения и матерных слов в адрес Путина я не слышал никогда. Слово "предатель" — самое мягкое. В окружении президента происходит что-то очень интересное", — резюмировал собеседник "Телеграфа".

Напомним, что министр обороны рф Сергей Шойгу, который почти на две недели исчез из поля зрения СМИ, неожиданно появился на публике — на пропагандистском канале 24 марта показали 30-секундное видео с Совбеза РФ с участием Путина, и здесь впервые с 11 марта появился министр обороны Шойгу. Его появлению в кадре предшествовали странные проблемы с камерой.