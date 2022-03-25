"Будущего нет": россиянка честно ответила по поводу судьбы ее страны (видео)

Не все россияне поверили кремлевской пропаганде

Несмотря на то, что большинство населения россии поддерживает войну, которую развязал кровавый диктатор владимир путин в Украине, находятся там и те, кто понимает, к чему она приведет.

Комментарий одной из женщин относительно ситуации в россии разлетелся по соцсетям.

Как видно на соответствующих кадрах, россиянку спросили о том, купила ли она сахар, на что та ответила, что он уже не спасет.

"В стране, где трагедией кажется закрытие "Макдональдса", а потеря свободы ничего не значит, будущего нет", — ответила женщина на уточняющий вопрос о том, считает ли она, что впредь будет еще хуже.

Как сообщалось ранее, после введения западных санкций против россии, в стране наблюдается дефицит основных товаров, в число которых попадает и сахар.

В местах, где его продают образовываться длинные очереди и нередко вспыхивают драки. Вместе с тем периодически ситуация доходит до абсурда. Например, одна из торговых сетей и вовсе запретила его продажу лицам, которые не достигли 18 лет.

В правительстве россии же заверяют, что никакого дефицита не существует и бежать сломя голову в супермаркет нет надобности. Впрочем, ситуацию это не спасает.