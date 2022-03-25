"Будущего нет": россиянка честно ответила по поводу судьбы ее страны (видео)
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Не все россияне поверили кремлевской пропаганде
Несмотря на то, что большинство населения россии поддерживает войну, которую развязал кровавый диктатор владимир путин в Украине, находятся там и те, кто понимает, к чему она приведет.
Комментарий одной из женщин относительно ситуации в россии разлетелся по соцсетям.
Как видно на соответствующих кадрах, россиянку спросили о том, купила ли она сахар, на что та ответила, что он уже не спасет.
"В стране, где трагедией кажется закрытие "Макдональдса", а потеря свободы ничего не значит, будущего нет", — ответила женщина на уточняющий вопрос о том, считает ли она, что впредь будет еще хуже.
Как сообщалось ранее, после введения западных санкций против россии, в стране наблюдается дефицит основных товаров, в число которых попадает и сахар.
В местах, где его продают образовываться длинные очереди и нередко вспыхивают драки. Вместе с тем периодически ситуация доходит до абсурда. Например, одна из торговых сетей и вовсе запретила его продажу лицам, которые не достигли 18 лет.
В правительстве россии же заверяют, что никакого дефицита не существует и бежать сломя голову в супермаркет нет надобности. Впрочем, ситуацию это не спасает.
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