Укр

Украина заставила армию путина резко сократить использование самолетов: что произошло

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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россия переходит с самолетов на беспилотники Новость обновлена 26 марта 2022, 08:12
россия переходит с самолетов на беспилотники

Такие данные предоставила британская разведка.

Авиация россии начала активнее использовать беспилотники в войне с Украиной, ведь украинские защитники все чаще сбивают российские самолеты. Отметим, что каждый день украинские ПВО сбивают по несколько летательных аппаратов.

Об этом сообщается в новой сводке британской разведки.

По мнению британцев, теперь именно беспилотники стали основным оружием российской авиации, потому что российские военные самолеты стала все чаще сбивать украинская ПВО. Однако у россии могут скоро закончится и они, ведь против российского производителя беспилотников "Орион" были введены санкции.

Напомним, что ранее из-за санкций, введенных против рф после вторжения в Украину, в россии остановилась работа единственного завод по серийной сборке таков "Уралвагонзавод". Трудности на предприятии начались из-за отсутствия поставок комплектующих иностранного производства.

Отметим, что западные эксперты убеждены, что Украина победит в этой войне. А вот деморализованным россиянам придется убегать домой пристыженным. Скорее всего, активные боевые действия продлятся еще в течение месяца, после чего война пойдет до завершения.

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