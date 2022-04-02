Семьям погибших в Украине военных РФ не платят компенсации: чем объясняют

Власти по-прежнему отказываются называть свою "спецоперацию" настоящей войной

В России участились случаи, когда родственники умерших в Украине военнослужащих, остаются и без кормильца, и без дополнительной финансовой поддержки со стороны государства. Так, к примеру, если ранее компенсацию "зажали" в Челябинске, то теперь схожий случай повторился на территории Костромы.

На то, как Родина оставляет целые семьи с горем и без дополнительной копейки, обратил внимание советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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В своем Telegram-канале чиновник опубликовал скрин записи из запрещенного в Украине "ВКонтакте". Некий Антон Лебедев рассказывал о гибели своего друга Леонида Пантелеева, который служил в звании ефрейтора в 331-м полку Воздушно-десантных войск РФ в Костроме.

Похороны погибшего состоялись еще 16 марта, хотя точная дата смерти неизвестна. В социальных сетях последний раз военный был онлайн еще 7 марта.

По словам Антона Лебедева, вместе с Пантелеевым погибло немало его сослуживцев, это оправдывают "подкачавшим планированием". Вместе с этим возникает и другая проблема — насчет финансовой компенсации.

Погибший десантник Пантелеев

"Проблема в том, что по документам он был на учениях, и официального подтверждения нахождения его в Украине нет. Пытаемся помочь семье с юристами, но это слишком дорогое удовольствие, тем более в наши дни", — отмечается в публикации.

Интересно, что та же мать Пантелеева ничего не говорит по этому поводу, однако последняя ее публикация в соцсети посвящена именно гибели сына.

В городской администрации Костромы признают — парень погиб на территории Украины. Однако точного места смерти не указывают, пишут, что он "защищал свою страну и свой народ от военной угрозы", но почему-то "в ходе спецоперации" на Донбассе. Ни единого слова о возможной выплате финансовой компенсации речь не идет. Зато много привычного для России пафоса насчет "будем помнить подвиг".

Отметим, что практика показывает — с подобным отношением властей насчет выплаты финансовой помощи сталкиваются многие российские семьи, получившие извещение о смерти военнослужащего на войне в Украине. Хотя есть и случаи, когда подобная компенсация все же начисляется. При этом за более чем месяц войны на территории украинского государства уже погибло более 17,8 тысячи бойцов российской армии.

Разумеется, ее размер не сравнится с тем, который украинские власти собираются выплачивать семьям погибших в ходе боевых действий служащих ВСУ. По словам Владимира Зеленского, родственники, понесшие столь тяжелую утрату, смогут рассчитывать на единоразовую денежную помощь в размере 15 млн гривен.