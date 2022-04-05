В россии детей по-новому будут обрабатывать пропагандой

Такой курс войдет в преподавание предмета "естествознание"

Российские школьники уже начинают изучать западные санкции против Москвы, введенные из-за войны в Украине. Ученикам 5-11 классов сообщают, как ограничения влияют на экономику страны и — разумеется — насколько сильно от такого отношения "страдают" другие государства.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на росСМИ.

Пропаганду россиянам решили "вливать" с юного возраста — поэтому для предмета "естествознание" ввели новый курс. Дети должны будут узнать, какую долю продукции россия изготовляет или поставляет для отдельных отраслей промышленности. Также им предложат "оценить" урон других стран из-за введенных ими же санкций против рф.

Скрин из российского сайта

Пока точно известно о подобных нововведениях в школах Московской, Самарской и Орловской областей. Школьникам расскажут о том, как большинство российских государственных корпораций и банков были заморожены, а также об уходе из рф многих крупных мировых компаний. Интересно, что, конечно же, среди причин такого "отношения" Запада к россии вряд ли будет упомянута развязанная полномасштабная война против Украины.

Добавим, что в лучших традициях советщины, курс будут начинать с цитирования "вождя", то есть цитаты кровавого диктатора владимира путина — "на россию оказывается беспрецедентное внешнее давление".

Тем самым временем западные страны уже обсуждают новый пакет санкций. Поводом для этого послужили открывшиеся ужасные последствия пребывания оккупантов в Буче, Ирпене и других населенных пунктах Киевщины. Первыми за ужесточение заговорили в США, а затем активизировался и Евросоюз.