Санкции уже бьют по армии россии: среди военных зреет бунт

Международные санкции начали действовать — говорят в разведке

Гражданский персонал "второй армии мира" начал жаловаться на мощную инфляцию, возникшую из-за внедрения западными странами жестких санкционных пакетов. Профсоюзы угрожают бунтом и обращением в верховный суд россии.

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Указанную информацию в среду, 6 апреля, обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Отсутствие индексации заработной платы в условиях ускоренной до беспрецедентных значений инфляции открывает крайне негативное влияние на социально-экономическое, и, как следствие, морально-психологическое влияние на гражданский персонал", – соответствующие сведения указанные в письме главы архангельского комитета профсоюза гражданского персонала вооруженных сил российской федерации, отмечают украинские разведчики.

Кроме этого, согласно данным, которые удалось установить, по состоянию на сегодняшний день среди россиян назревают мощные социальные возмущения из-за стремительного падения зарплат и уровня жизни в стране в целом, спровоцированного астрономическими расходами россии на войну в Украине и невозможностью обеспечения систематических поступлений в бюджет из-за мощных санкции Запада.

Что касается профсоюзов, то их представители уже перестали верить в попытки разрешения болеющих спрашивать на отраслевом уровне. Многочисленные письменные обращения в соответствующие структуры остались без ответов, поэтому предлагается обращаться по этим вопросам прямо в Верховный суд России. Основное требование обращений – обязательство российского правительства и минобороны провести индексацию зарплат.

"Этот случай демонстрирует действенность международных экономических санкций и несостоятельность страны-оккупанта решить социально-экономические проблемы только за счет внутренних ресурсов", — отмечают в ГУР МОУ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский эксперт в сфере экономики Михаил Кухарь спрогнозировал существенное снижение уровня среднего дохода граждан в России.