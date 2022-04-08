"Деборщенацификация?" В россии нашли безумное "оправдание" нападению на Украину

Отговорки россиян становятся все нелепее и нелепее

В Министерстве иностранных дел россии считают, что одна из причина их "освободительной" войны против Украины — это борьба за возможность готовить борщ. Попытку Украины отстоять это блюдо, как свое национальное, спикер ведомства Мария Захарова назвала ксенофобией и нацизмом.

Видеоотрывок из очередного брифинга Захаровой опубликовал Twitter-пользователь Anatol Minsk.

По мнению российской чиновницы, в Украине запрещалось все, что могло быть связано с российской культурой или этникой. В этот список она почему-то вносит даже кулинарные книги.

"Почему? Да потому что нельзя было делиться борщом, он должен принадлежать только кому-то одному, какому-то одному народу, одной национальности. А так, чтобы он был общий […] — нет, на компромиссы идти не хотели. Так это и есть то, о чем мы говорим — ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах", — выступление Захаровой являлось весьма эмоциональным.

Для "подкрепления" своих слов спикер МИД рф даже несколько раз ударила рукой по стойке, за которой зачитывала свой отчет. Это еще больше повеселило украинцев, которые смотрели это видео, в большинстве случаев, лишь с двумя эмоциями: непередаваемым стыдом за слова взрослого человека и непрекращающимся весельем.

Напомним, что изначально сам кровавый диктатор владимир путин выбрал для оправдания войны весьма циничный аргумент. По его мнению, Украину создавала уж слишком "большие угрозы для безопасности рф".

Часто россияне ударяются в маразматические объяснения и для других аспектов военной агресии. Так, к примеру, они не устают выдумывать новые и все более фантастические трактовки своим рашистским символам, которыми обозначены их боевые машины и танки.