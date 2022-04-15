Минобороны рф пообещало еще больше ударов по Киеву и выдало бред о "польской ЧВК"

В ближайшие время стоит ожидать новые ракетные удары по Киеву.

В Минобороны рф заявили, что будут наращивать количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве.

Об очередной порции фейков сказано в свежей сводке Минобороны рф, сообщают российские Telegram-каналы.

"Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевскими силами диверсий на российской территории", — заявили в минобороны рф

А также придумали существование "польской ЧВК".

"В Изюмском Харьковской области ликвидирован отряд до 30 наёмников польской частной военной кампании", — сказали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, россияне сообщили, что в Черниговской области системой С-400 сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший атаку на населенный пункт в Брянской области рф.

Отметим, как известно с данных Генштаба ВСУ, Украина не имеет отношения к обстрелам российских сел в Брянской, Курской и Белгородской областях.

В СНБО обстрелы назвали провокацией россии для обоснования дальнейшей агрессии.

Таким образом, заявления минобороны рф фактически стоит считать прямым обещанием увеличить число ракетных ударов по Киеву.

В Пентагоне также подтверждают, что города Украины, включая Киев, остаются под угрозой ракетных обстрелов со стороны российской федерации.