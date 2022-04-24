В США закрыли счета российских консульств: у дипломатов рф истерика

Российские дипломаты заговорили о "русофобии"

Один из крупнейших банков США — Bank of America — закрыл счета генеральных консульств россии в двух городах. Российские дипломаты уже успели пожаловаться на "русофобию".

Как передают росСМИ, об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил посол россии в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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По словам дипломата, Bank of America закрыл счета российских консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке. Антонов пожаловался на "блокаду со стороны США".

"По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США. Счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы: и телефонные, и письма приходят. Одно время блокировался даже выезд из посольства", — сказал Антонов.

Российский дипломат также посетовал на "многочисленные демонстрации у посольства", на "акты вандализма с краской", а такую ситуацию объяснил ничем иным, как "русофобией, которую развернули в США".

Тем временем США не собираются останавливаться с санкциями против россии, которая пошла войной на Украину. Так, 20 апреля американский Минфин дополнил санкционный список против россии, внеся туда еще около 30 физических и 40 юридических лиц. В том числе новые ограничения коснулись и олигарха Константина Малофеева.

Также США намерены также ввести санкции против военно-промышленного комплекса россии, а также сфер, которые могут помогать ему функционировать. В частности это касается космических технологий и электроники.