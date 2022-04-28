"Ваш целенький пришёл. А у нас только голова и две кисти": журналисты увидели, как хоронят оккупантов в рф

Бурятия занимает второе место по числу погибших военных в Украине

В россии, которая начала признавать смерть своих военнослужащих на территории рф, каждый день хоронят солдат. Бурятия после Дагестана занимает второе место среди российских регионов по количеству погибших на войне в Украине.

О том, как проходят практически ежедневные похороны в Бурятии, пишет издание "Люди Байкала".

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

В материале идет речь о похоронных процессиях в Улан-Уде. В спортивном комплексе "Лукодром", где дети тренируются в стрельбе из лука, провожают в последний путь тех, кто пришел на украинскую землю с автоматом и убивал мирных людей, в частности детей.

Отметим, что похороны проходят и в то время, когда во второй части здания детей учат стрелять из лука. Детские секции не прекращают свою работу. "Недавно там, где тренируются дети, тоже появился трупный запах. Тут всё пропахло мертвецами", — говорит Татьяна, сын которой занимается в комплексе.

Сообщается, что ни табличек, ни фотографий около гробов нет. Кто в каком гробу лежит, объясняют сотрудницы мэрии. Около каждого гроба стоят родственники. На скамейках для зрителей находятся родственники и друзья, которые пришли прощаться.

У покойников в изголовье стоят военные. Между гробами и людьми, которые пришли прощаться, стоит стол. За столом четыре ламы в традиционных для них костюмах.

"Удушливый аромат благовоний смешивается с тошнотворным трупным запахом. Погибших везут подолгу, иногда со дня гибели до похорон проходит месяц и даже два. Дышать в зале трудно", — говорится в материале.

После обряда начинается траурный митинг, на котором звучат слова поддержки россии в борьбе с "нацистами" — и благодарность армии за то, что погибших солдат "не бросили", а доставили домой.

"Они погибли не напрасно. Они погибли за то, чтобы россия была великой. Чтобы на Украине перестала литься кровь", "россию никто никогда не побеждал. И не победят!", — говорят присутствующие.

Читайте также: Категория Новости США Фантастическая помощь Украине и плохие новости для россии: главное из выступления Байдена Джо Байден заявил, что США не прекратят поддерживать Украину, несмотря на все угрозы и шантаж со стороны россии

Документирование и съемка похорон строго запрещена. Близким погибших также запретили общаться с журналистами. Полицейские переписывают личные данные журналистов и угрожают, в случае чего, поехать в отделение.

В следующие дни в "Лукодроме" прощаются с другими погибшими на войне в Украине. "К нам родители одного погибшего подошли, говорят: "Как вам повезло! Ваш-то целенький пришел. А у нас только голова и две кисти", — говорит родственница мертвого российского солдата из Бурятии.

Напомним, что 21 апреля в сети появилась информация, что на закрытом брифинге Минобороны рф были озвучены новые цифры потерь российской армии в Украине. Названое количество смертей не соотносимо с украинскими сводками, но превышает предыдущие отчеты россии в десять раз — речь идет о 13 414 погибших российских солдатах, а также о 7000 пропавших без вести.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале апреля российские власти официально признали погибшими лишь 1074 российских солдата.