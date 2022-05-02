Часть россии пылает уже неделю: видео жуткого пожара в тайге Сибири

Спасатели не исключают, что часть деревень придется эвакуировать

В разных углах россии продолжает гореть — уже неделю спасатели пытаются обуздать огонь в Сибирской тайге, а в Минусинском районе Красноярского края вообще объявили режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что лесной пожар в Минусинском районе распространился на 250 гектаров. Местные службы пытаются увести огонь от нескольких населенных пунктов, однако вероятности эвакуации не исключают. Известно, что пожары бушуют там уже неделю. Среди причин – разрушенная экологическая система в тайге, варварские вырубки и отправки в Китай эшелонов российского леса.

По данным местных СМИ, только за минувшие сутки в Красноярском крае возникло 30 лесных пожаров. Площадь возгорания достигла почти тысячи гектаров. К тушению территории привлекали авиацию.

Также известно, что леса горели в Ужурском, Бирилюсском, Ирбейском, Нижнеингашском, Каннском, Тасеевском, Боготольском, Рыбинском, Емельяновском, Березовском районах и Шариповском муниципальном округе.

Следует упомянуть и другие масштабные пожары, охватившие огромную площадь сибирских лесов. Здесь у россиян возникла серьезная проблема — количество спасателей и техники оказалось недостаточным для полной ликвидации возгорания. Все потому, что боевые вертолеты, которые могли бы помочь в этой ситуации, вовлечены в войну в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 30 апреля в россии вспыхнула большая конденсационная электростанция на острове Сахалин.