Часть россии пылает уже неделю: видео жуткого пожара в тайге Сибири
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Спасатели не исключают, что часть деревень придется эвакуировать
В разных углах россии продолжает гореть — уже неделю спасатели пытаются обуздать огонь в Сибирской тайге, а в Минусинском районе Красноярского края вообще объявили режим чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщают российские СМИ.
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Сообщается, что лесной пожар в Минусинском районе распространился на 250 гектаров. Местные службы пытаются увести огонь от нескольких населенных пунктов, однако вероятности эвакуации не исключают. Известно, что пожары бушуют там уже неделю. Среди причин – разрушенная экологическая система в тайге, варварские вырубки и отправки в Китай эшелонов российского леса.
По данным местных СМИ, только за минувшие сутки в Красноярском крае возникло 30 лесных пожаров. Площадь возгорания достигла почти тысячи гектаров. К тушению территории привлекали авиацию.
Также известно, что леса горели в Ужурском, Бирилюсском, Ирбейском, Нижнеингашском, Каннском, Тасеевском, Боготольском, Рыбинском, Емельяновском, Березовском районах и Шариповском муниципальном округе.
Следует упомянуть и другие масштабные пожары, охватившие огромную площадь сибирских лесов. Здесь у россиян возникла серьезная проблема — количество спасателей и техники оказалось недостаточным для полной ликвидации возгорания. Все потому, что боевые вертолеты, которые могли бы помочь в этой ситуации, вовлечены в войну в Украине.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 30 апреля в россии вспыхнула большая конденсационная электростанция на острове Сахалин.
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