Кровь, руны и сатана: роспропаганда выдала очередную порцию "дичи" о ВСУ

Более-менее адекватные идеи у российских сказочников уже закончились

Российские пропагандисты обвиняют бойцов Вооруженных Сил Украины в занятиях черной магией ради "освящения" вооружения. В качестве доказательства приводят видео из якобы "штаба украинских минометчиков" на Луганщине, где нашлись "темные символы и пометки кровью".

Очередной пропагандистский бред выдали представители прокремлевского издания "РИА Новости".

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По заявлениям российских журналистов, "черные маги" облюбовали себе село Трехизбенка, что в Луганской области.

Трьохізбенка Луганської області на карті

Список "грехов", в которых обвиняют украинских военных, которые якобы имели в этом селе штаб для минометного расчета, весьма значителен. Это и, собственно, занятия черной магией, и попытки "темного освящения" оружия, и пометки кровью и т.д.

В качестве доказательств, что в разбитом домике действительно жили военные, приводят книгу "Позывный "Бандерас", без которой, конечно, не обходится ни один украинский военный, а также окровавленный файлик с рассказом о Дебальцевском котле. Последнюю вещицу как раз и приписывают к какому-то неизвестному ритуалу, завязанному на человеческой плазме. При этом подтверждения тому, что это действительно засохшая кровь, а не, к примеру, краска или другое вещество, нет.

Вишенкой же на торте стали слова русской культурологии Екатерины Дайс, которая убеждена, что символ, найденный пропагандистами на одной из стен дома, является "магической печатью темных сил". При этом она должна совмещать идею оружия, анархию и фашистскую символику.

Тот самый символ. Фашистские мотивы, вероятно, связаны с буквой Z, не иначе

Украинцы на подобные новости реагируют уже весьма спокойно, лишь смеясь и советуя всем авторам подобных пропагандистских вбросов полечить себе голову.

Тем временем в оккупированном Мариуполе российские военнослужащие демонстрируют ворованные музейные экспонаты в качестве "трофеев", якобы снятых с украинских солдат. Таким образом в головах зазомбированных россиян хотят укрепить миф о нацистах в Украине.

Также "Телеграф" писал о подготовке провокаций в Запорожской области. Во временно захваченном Токмаке начали массово отшивать украинскую военную форму — чтобы можно было создать картинку для телевидения.