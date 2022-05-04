Будут жертвы: Аваков обратился к россиянам с предупреждением

оккупанты цепляются за самые грязные методы и не брезгуют ничем на войне против Украины

российский президент владимир путин совместно с секретарем совета безопасности россии николаем патрушевым готовят планы провокаций против мирного населения в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. Вероятность применения химического оружия достаточно высока.

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Об этом на своей странице в соцсети написал бывший министр Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, пытаясь предостеречь мирных жителей этих областей.

По его словам, благодаря проверенным инсайдерским источникам удалось узнать, что руководство россии, в частности сам лидер рф путин и его приспешник николай патрушев, обсуждают проработанные планы провокаций с применением химического оружия против мирного населения приграничных к Украине областей, чтобы в дальнейшем обвинить в этих преступлениях украинцев.

Источники убеждены, что жертвы среди мирного населения помогут сплотить россию и оправдать официальное объявление войны и всеобщую мобилизацию.

"Рашисты рассчитывают, что такие жертвы в россии подстегивают желание воевать у деморализованных российских войск на фронте. Жаль людей — предупреждаем и жителей областей и негодяев, готовящих эти провокации. Знаем персонально!", — говорится в тексте публикации Авакова.

Кроме того, отмечается, что 9 мая одна из дат, когда в россии могут объявить общую мобилизацию. Но эта информация еще под вопросом.

Дополнительно экс-министр добавил, что патрушев предложил кровавому диктатору путину рассмотреть вероятные провокации с применением химоружия против россиян, чтобы в будущем оправдать возможный ядерный удар по Украине.

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По мнению украинского политика, уже на данном этапе войны, призыв граждан россии мобилизоваться — это попытка кровавого диктатора с помощью "пушечного мяса", достичь успехов на фронте и хотя бы как-то переломить ситуацию на свою сторону.

"… Для ничего не знающих россиян из Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Знайте – ваши жизнь Путин готов бросить в топку войны. Согласны ли с этим? Вы уже окончательно россияне.?.. Впрочем, не важно, потому, что мы украинцы – ЛЮДИ – и будем вести себя по-человечески, даже если вы заболели рашизмом", — подытожил Арсен Аваков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинским разведчикам удалось узнать о планах руководства россии устроить в Приднестровье кровавые провокации во время майских праздников.