В кремле прокомментировали решение путина по меткомбинату в Мариуполе

президент россии владимир путин не отдавал дополнительных приказов, связанных с ситуацией относительно металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе, который оккупанты неустанно штурмуют уже несколько дней подряд.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Об этом в пятницу, 6 мая, заявил пресс-секретарь кровавого российского лидера дмитрий песков, — пишут росСМИ.

Так, во время очередной отчетности перед российскими журналистами пескову задали вопрос, запланированы ли на пятницу какие-либо изменения, связанные с ситуацией на "Азовстали". В частности, речь шла о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного населения.

"Мне неизвестно ни о каких изменениях. За деталями, конечно, нужно обращаться в Минобороны", — ответил спикер путина.

Отвечая на уточняющий вопрос, не менял ли кровавый диктатор путина каких-либо решений по этому вопросу, песков ответил: "Нет".

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколько недель назад российский кровавый диктатор владимир путин заявил, что принимать решение по штурму завода "Азовсталь" в Мариуполе считает неуместным.

Несмотря на ложное заявление российского лидера, российские военные прорвались на территорию мариупольского завода, где в течение нескольких дней продолжаются ожесточенные бои с украинскими защитниками.

В результате систематических вражеских обстрелов на "Азовстали" погибли две мирные женщины и психология "Азова" — Наталья Луговская.