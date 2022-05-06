Укр

песков признался, что военные не слушают путина. Или снова соврал

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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дмитрий песков Новость обновлена 06 мая 2022, 14:42
дмитрий песков

В кремле прокомментировали решение путина по меткомбинату в Мариуполе

президент россии владимир путин не отдавал дополнительных приказов, связанных с ситуацией относительно металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе, который оккупанты неустанно штурмуют уже несколько дней подряд.

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Об этом в пятницу, 6 мая, заявил пресс-секретарь кровавого российского лидера дмитрий песков, — пишут росСМИ.

Так, во время очередной отчетности перед российскими журналистами пескову задали вопрос, запланированы ли на пятницу какие-либо изменения, связанные с ситуацией на "Азовстали". В частности, речь шла о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного населения.

"Мне неизвестно ни о каких изменениях. За деталями, конечно, нужно обращаться в Минобороны", — ответил спикер путина.

Отвечая на уточняющий вопрос, не менял ли кровавый диктатор путина каких-либо решений по этому вопросу, песков ответил: "Нет".

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколько недель назад российский кровавый диктатор владимир путин заявил, что принимать решение по штурму завода "Азовсталь" в Мариуполе считает неуместным.

Несмотря на ложное заявление российского лидера, российские военные прорвались на территорию мариупольского завода, где в течение нескольких дней продолжаются ожесточенные бои с украинскими защитниками.

В результате систематических вражеских обстрелов на "Азовстали" погибли две мирные женщины и психология "Азова" — Наталья Луговская.

Теги:
#Азовсталь #Владимир Путин #Мариуполь #Дмитрий Песков
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