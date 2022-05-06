песков признался, что военные не слушают путина. Или снова соврал
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В кремле прокомментировали решение путина по меткомбинату в Мариуполе
президент россии владимир путин не отдавал дополнительных приказов, связанных с ситуацией относительно металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе, который оккупанты неустанно штурмуют уже несколько дней подряд.
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Об этом в пятницу, 6 мая, заявил пресс-секретарь кровавого российского лидера дмитрий песков, — пишут росСМИ.
Так, во время очередной отчетности перед российскими журналистами пескову задали вопрос, запланированы ли на пятницу какие-либо изменения, связанные с ситуацией на "Азовстали". В частности, речь шла о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного населения.
"Мне неизвестно ни о каких изменениях. За деталями, конечно, нужно обращаться в Минобороны", — ответил спикер путина.
Отвечая на уточняющий вопрос, не менял ли кровавый диктатор путина каких-либо решений по этому вопросу, песков ответил: "Нет".
Ранее "Телеграф" сообщал, что несколько недель назад российский кровавый диктатор владимир путин заявил, что принимать решение по штурму завода "Азовсталь" в Мариуполе считает неуместным.
Несмотря на ложное заявление российского лидера, российские военные прорвались на территорию мариупольского завода, где в течение нескольких дней продолжаются ожесточенные бои с украинскими защитниками.
В результате систематических вражеских обстрелов на "Азовстали" погибли две мирные женщины и психология "Азова" — Наталья Луговская.
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