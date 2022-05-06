"У кого длиннее?" Патриарх Кирилл решил померяться с путиным

В россии проходит своеобразный флешмоб

Глава РПЦ патриарх Кирилл после циничного заявления про россию и войну принял за длинным столом заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерея Олега Овчарова. В сети отметили сходство в приеме гостей у Кирилла и президента рф владимира путина.

Соответствующий снимок был опубликован на Facebook странице Лентач.

На снимке Кирилл принимает гостя за длинным столом. Примечательно, что Овчаров сидит не на другом конце стола, а рядом за маленьким журнальным столиком.

Патриарх Кирилл принимает Олега Овчарова

В сети высмеяли данную встречу Кирилла, а также отметили, что ранее путин принимал высокопоставленных гостей за длинным столом. К примеру, кровавый диктатор откровенно врал в лицо генсеку ООН Антониу Гутерришу про Бучу и Мариуполь. К слову, путинский длинный стол стал мемом после встречи главы кремля с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В сети высмеяли длинный стол патриарха Кирилла

Напомним, священники УПЦ МП обвинили главу РПЦ патриарха Кирилла в ереси.

Ранее сообщалось, что на Пасху россияне устроили "настоящую битву" за бесплатные яйца.