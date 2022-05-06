Укр

"У кого длиннее?" Патриарх Кирилл решил померяться с путиным

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
36
Патриарх Кирилл и владимир путин Новость обновлена 06 мая 2022, 23:11
Патриарх Кирилл и владимир путин

В россии проходит своеобразный флешмоб

Глава РПЦ патриарх Кирилл после циничного заявления про россию и войну принял за длинным столом заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерея Олега Овчарова. В сети отметили сходство в приеме гостей у Кирилла и президента рф владимира путина.

Соответствующий снимок был опубликован на Facebook странице Лентач.

На снимке Кирилл принимает гостя за длинным столом. Примечательно, что Овчаров сидит не на другом конце стола, а рядом за маленьким журнальным столиком.

Патриарх Кирилл принимает Олега Овчарова
Патриарх Кирилл принимает Олега Овчарова

В сети высмеяли данную встречу Кирилла, а также отметили, что ранее путин принимал высокопоставленных гостей за длинным столом. К примеру, кровавый диктатор откровенно врал в лицо генсеку ООН Антониу Гутерришу про Бучу и Мариуполь. К слову, путинский длинный стол стал мемом после встречи главы кремля с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В сети высмеяли длинный стол патриарха Кирилла
В сети высмеяли длинный стол патриарха Кирилла

Напомним, священники УПЦ МП обвинили главу РПЦ патриарха Кирилла в ереси.

Ранее сообщалось, что на Пасху россияне устроили "настоящую битву" за бесплатные яйца.

Теги:
#Россия #Патриарх Кирилл #Владимир Путин
ВСУ
В регионах
Украинские воины освободили еще несколько населённых пунктов
Дата публикации
Дата публикации
Категория
ВСУ
Украинские воины освободили еще несколько населённых пунктов
Дата публикации
Категория
Зеленский поставил еще один ультиматум путину
Украина может полностью прекратить переговоры: Зеленский поставил условие россии
Дата публикации
Категория
День победы в Париже
Франция нашла способ жестко "уколоть" россию ко Дню Победы
Дата публикации
Категория
Решится ли путин объявить Украине войну 9 мая и нанесет ли ядерный удар? Прогноз
Решится ли путин объявить Украине войну 9 мая и нанесет ли ядерный удар? Прогноз
Дата публикации
Категория
Бои за "Азовсталь" в Мариуполе продолжаются
Война – день 72: ВСУ ведут контрнаступательные действия, из Мариуполя вывезли 500 гражданских