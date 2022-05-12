"Просто пушечное мясо": эксперт рассказал, как россия "готовит" людей на войну в Украину

Россиян просто отправляют на убой

Российские добровольцы, которые тысячами каждый день идут воевать в Украину, не получают необходимой подготовки, из-за чего являются ничем иным как "пушечным мясом".

Такое мнение для "Телеграфа" высказал известный военный эксперт Олег Жданов.

Каждый день в российские военкоматы добровольно приходит порядка двух тысяч человек с боевым опытом в Чечне или Сирии, отставников т.д., — которые когда-то имели боевой опыт, но в основном уже возрастные.

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Жданов объяснил, что в советское время таких добровольцев собирали на трехмесячные сборы для восстановления навыков, затем они проходили теоретическую и практическую часть, боевое слаживание и тактические учения.

Только после всех этих этапов людей можно было отправлять на фронт, в то время как сейчас в россии людям грубо говоря напоминают, с какой стороны держаться за автомат, после чего сразу бросают на фронт.

"Это просто "пушечно мясо". Люди, которые когда-то держали автомат. Не более", – отмечает эксперт.

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Еще одна проблема, — что таких добровольцев садят на советскую технику, поскольку запасы современной техники стремительно заканчиваются и приходится доставать старую из консервации.

В зависимости от участка фронта такие "вояки" проявляют себя по-разному. Воевать с терробороной, у которой не хватает тяжелой техники и оружия, — это одно, в то время как с механизированными и аэромобильными бригадами, — бои уже совсем другие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как россияне бросают в Украине тела своих погибших военных.